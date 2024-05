Guayaquil: El centro lleva más de 4 horas sin el servicio de agua potable

El centro quedó seco por una fuga emergente. Los barrios del centro de Guayaquil han quedado sin agua este 4 de mayo, debido a una fuga en sus tuberías. De acuerdo a varios usuarios de la red social X, llevan desde las 11:00 con este problema.

Interagua anunció la falla a las 12:10 de hoy, detallando cuales son los sectores que han tenido un cese a la distribución de este líquido vital.

📷#TrabajoEmergente Informamos a la comunidad del Centro que nuestros técnicos se encuentran realizando trabajos para la reparación por fuga emergente que afecta al sector.

Manténgase informado por nuestros canales oficiales. pic.twitter.com/7z15u4Jum6 — Interagua C. Ltda (@interagua) May 4, 2024

Desde la publicación del comunicado, el ente ha respondido a las quejas la ciudadanía a través de su cuenta de X asegurando que “se está trabajando por dar una reparación al daño” y que “estarán informando de su restablecimiento”. Pero sin ninguna solución a la vista.

La ciudadanía denuncia estar harta. Alegan que con el calor que soporta la urbe, no contar con este servicio que les podría dar un alivio, se ha vuelto un infierno pasar en sus propios hogares.

Hay quienes han optado por salir de sus casas a las de sus familiares al norte de Guayaquil o en las parroquias vecinas, donde está funcional este servicio.

Desde las 11 sin agua. Que desagradable servicio — Johan (@Johan19574758) May 4, 2024

“Se paga a tiempo la planilla solo para que siempre tengan fallas. Por mi casa no hay buena presión de agua y a veces la cortan de la nada, pero ya son cuatro horas sin este líquido y no dicen nada más que ‘estamos trabajando en ello’ ¿Acaso nos ven la cara de tontos?”, critica la ciudadana, Doménica Veliz.

Asimismo, hay otras familias que denuncian que este largo corte les ha obligado a generar más gastos. "Compré un galón de agua para que la familia se bañe, pero no alcanzó para cocinar la comida. Yo no tenía planeado salir y en mi casa somos 4 personas, pero ahora sí o sí debo llevarlos al centro comercial porque tampoco los dejaré sin comer. El problema es que no solo debo gastar en alimento, también en gasolina y cualquier otra cosa que llegue a necesitar mi esposa o hijos, y cómo va la situación, no creo que Interagua arregle su fuga pronto", asevera Ramón González.

Otros ciudadanos incluso han amenazado con colocar una demanda contra el ente debido al corte prolongado.

¿HASTA QUE HORA ?....NO ME PUEDO BAÑAR.....LO QUE VOY A HACER ES PONERLES UNA DEMANDA POR DAÑOS Y PERJUICIOS.....BANDA DE INCOMPETENTES — Ing. Com. (@FSV1819) May 4, 2024

