A quien no da para las ‘colas’, los consumidores les roban las rejas de la bóveda, las rompen para sacar las varillas de la estructura y hasta sacan los cadáveres para ver si algo de valor encuentran. El hecho se da en el cementerio Sabino Torbay Zahul, en Playas, donde no hay guardianía y el cerramiento es parcial. En el lugar hay hasta colchonetas de consumidores que desde hace un año se refugian allí.

Playas: Supuesto asalto a discoteca dejó dos muertos y tres heridos Leer más

Y no es todo. En el camposanto, administrado por el Comité de Ayuda Social Narcisa de Jesús, que hace más de 50 años recibió la donación del terreno de cinco hectáreas por parte del ciudadano Sabino Torbay Zahul, les roban a quienes van a visitar a los difuntos. Así le pasó a Cristina Sabando, a quien dos individuos le quitaron la cartera, el celular y las flores que iba a depositar en la tumba de su madre, que murió hace apenas un mes. “Colabore mamita, entregue todo que no le va a pasar nada... Le vamos a cuidar a su muertito”, fue lo que le dijeron los asaltantes, cuenta Sabando con indignación.

María y Eduardo Yagual, en cambio, experimentaron una situación que califican de descabellada. Sobre la tumba de sus parientes levantaron otras.

El Municipio ya debe construir un cementerio. El existente nos pone en peligro y no da un buen servicio.

Felipe Lindao,

ciudadano

“No hay guardianía, no hay registro de quién entra y sale de aquí o de lo que hace. No hay mantenimiento, no hay nada. Y todo eso juega a favor de la inseguridad. En este cementerio, abandonado en su totalidad, hay además animales muertos que vienen a botar ciudadanos. Acá también queman basura. La lista de las atrocidades que aquí se cometen no termina”, aseguró una familia que se encontraba en el lugar y que pidió a EXPRESO que no se publicara su nombre por temor a represalias.

“Venimos siempre, sabemos quiénes viven aquí, y como están las cosas no queremos exponernos. Ya suficiente peligro enfrentamos a diario”, argumentó uno de ellos mientras intentaba limpiar la bóveda, a la vez que sus acompañantes hacían una especie de fogata para quemar la basura regada en el espacio.

Delito. En julio los visitantes ya alertaron que había gente abriendo las tumbas para llevarse los objetos de valor que allí encontraran.



Arnulfo Cruz, administrador del cementerio, afirma que no hay recursos para poner guardianía y reconoce que los visitantes son extorsionados. “Se necesita poner por lo menos ocho guardias, cuatro en la noche y cuatro en el día, lo sabemos. Pagando un sueldo básico a cada uno, gastaríamos más de $ 4.000 mensuales y no hay recursos. Aquí la gente paga $ 5 dólares anuales y esto es para los impuestos al Cabildo”, explicó Cruz.

Escondite. Quienes ingresan a drogarse o refugiarse al camposanto, rompen las paredes y dejan huecos como el que se observa en la fotografía. Néstor Mendoza

En el balneario de Playas aparecen trozos de brea que contaminan la arena Leer más

También se pagan diez dólares por el ingreso de un cadáver; pero para evitar este pago, algunos no traen el certificado de defunción, pues encargan los trámites a alguna funeraria, que por lo general tampoco trae los documentos al comité, detalla Cruz, al hacer hincapié en que el problema con las tumbas que se construyen sobre otras se da precisamente porque en el pasado eran contadas las personas que legalizaban los predios que compraban para edificar las bóvedas.

“A la fecha, un terreno para construir una bóveda de 3,5 por 3 metros cuesta $ 1.200 al contado, y a crédito $ 1.400, pagando el 50 % de entrada y el resto a tres meses plazo. Pero no todos cumplen con ese faltante, por lo que tenemos una cartera vencida de más de $ 12.000”, detalló el administrador, que asegura que, pese a la crisis que atraviesan, han conseguido fondos para cerrar en su totalidad el camposanto y colocar postes de energía.

Frente a esta situación, los ciudadanos le exigen al Cabildo que construya un cementerio municipal. “Sería más barato, habría más espacios, más orden y no estaríamos tan vulnerables como lo estamos ahora. Entiendo que cuando les donaron al comité este terreno, Playas era aún parroquia. Ahora ya es cantón, tiene fondos propios que deberían destinarse (como todas las ciudades lo han hecho) a tener un camposanto digno. Esa debería ser una obra en la que el alcalde Dany Mite invierta. Pero, cierto, él todo lo destina a su bolsillo. Grave error”, aseveró Héctor Pin, habitante de Playas.

Da risa ver cómo el alcalde no tiene la mínima intención de tener un cementerio. Qué mal elegimos.

Arnoldo Castro,

ciudadano

Alberto Pareja: “Salinas decidió unirse para desasnar a sus autoridades” Leer más

Consultado sobre este tema, Omar Granados, director municipal de Obras Públicas del Municipio, dijo que no tienen pensado hacer una obra de este tipo ahora. Tampoco tienen previsto dar recursos al comité para mejorar el entorno, indicó la dirección municipal financiera, al alegar que no incluyen este tipo de obras en el presupuesto porque “el cementerio no es municipal”.

Pero ese argumento encendió todavía más la indignación. “¿O sea que el entorno no importa? ¿Las calles? ¿La iluminación? ¿Los municipales que puedan por lo menos retirar a quienes consumen (licor o drogas) en un espacio público? ¿Qué le pasa a la Alcaldía? Siendo ese el único camposanto del balneario, el cual ni Mite ni sus antecesores han hecho, debería ponerle hasta alfombra roja para reducir, en algo, ese abandono que se ve en esos cinco kilómetros”, reclamó Arnoldo Castro, guayaquileño que vive en el balneario.