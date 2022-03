Catorce sentencias condenatorias le sacan tarjeta roja al acoso en buses

Viajar en un bus urbano, pero sobre todo en una unidad de la Metrovía, le aterra a Claudia. Pero no tiene más opción que utilizarla para ir a su trabajo. No obstante, cuando lo hace espera que el micro no vaya muy lleno y se ubica por el lado del conductor. “Ahí me siento más protegida y si hay algún hombre cerca procuro no darle la espalda. No solo me cuido de que no me roben, sino que no me ‘toquetee’” algún morboso, cuenta la mujer, como medida de prevención para evitar algún incidente durante el trayecto a su destino.

Aunque ella cuenta que nunca ha denunciado un acoso, asegura que sí se ha sentido vulnerada en esas unidades. Tras conocerse públicamente de casos similares, desde el 8 de marzo de 2016 el Sistema Metrovía puso en marcha un protocolo de auxilio para disminuir y erradicar el índice de abusos sexuales a niñas y mujeres dentro del transporte público urbano.

Una herramienta que, durante estos seis años, ha reportado 233 alertas, manifiesta Gina Galeano, directora del programa ‘Amiga ya no estás sola’ (Aynes) del Municipio de Guayaquil. Según detalla, desde el segundo semestre de 2019 se realizó el acompañamiento de 24 casos, en 18 de los cuales las víctimas presentaron denuncia, mientras que las demás no lo hicieron. Cuatro decidieron retirarse y no seguir con el proceso.

De las 18 víctimas, 14 continuaron un procedimiento directo en contra de sus victimarios, quienes fueron detenidos en delito flagrante. Actualmente, enfrentan condenas de entre 1 y 4 años de prisión. “Fueron condenados por acoso sexual y esos casos son solo en Metrovía, que representa el 20 % de la transportación urbana de Guayaquil”, señala Galeano, al aclarar que son 14 hombres los que están cumpliendo condena, por procesos que se concretaron en un periodo de seis meses.

“Cuando hay flagrancia iniciamos el proceso inmediatamente. Se hace el procedimiento directo, que es sumamente rápido. El agresor no tiene posibilidad de huir”, añadió la funcionaria.

Las expertas señalan que muchas víctimas sienten verguenza a la hora de denunciar esos casos y algunas consideran que es su culpa, por la forma de vestir. JUAN FAUSTOS

El protocolo de la Metrovía, explica el Municipio, permite generar una alerta al centro de mando del sistema cuando se presentan incidentes de acoso o abuso sexual contra mujeres, de todas las edades. Este establece la actuación y respuesta de conductores, guardias, personal de vigilancia de cámaras y vigilancia operativa del sistema, con la finalidad de activar a través del 911 o de la línea especializada de atención de Aynes (1800112112) a las instituciones de respuesta, como la Policía Nacional. Luego, al equipo de psicólogas y abogadas del programa, de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, desde donde se ponen en contacto con la presunta víctima, para brindarle acompañamiento y seguimiento en el proceso legal y terapéutico.

Pero alarma que de 233 alertas, solo 14 lleguen a sentencia. Zaída Rovira, de la Alianza Radar Social, cree que esos datos quedan cortos con la realidad. “Yo me atrevería a decir que no llegamos ni a una décima parte de lo que está ocurriendo en el transporte público”, con las niñas y adolescentes, con quienes se da con mayor frecuencia, señala la activista, al explicar que todavía las mujeres se sienten avergonzadas en esos temas. Además, en la vía judicial los procesos siguen siendo engorrosos, largos y revictimizan a las mujeres, niñas y adolescentes, lo que hace que dejen el proceso.

Recuerda que en 2014 una encuesta realizada en Quito arrojó que el 84 % de las mujeres indicaron que habían sido víctimas de acoso sexual en la transportación pública. De allí que considera necesario replicar eso para tener datos más precisos y completos, de toda la transportación urbana, para poder elaborar políticas públicas con enfoque de derechos de géneros. “Muchas mujeres, niñas, adolescentes no terminan de reconocer el momento que son violentadas. Unas piensan que fue por la forma de vestir... Lo más importante es generar estos procesos para que reconozcan el momento en que son víctimas”, dice Rovira.

La abogada Patricia Castro Coronel, coordinadora del Observatorio a la Ley para Erradicar la Violencia contra las Mujeres Guayas, concuerda con Rovira en que existe revictimización en estos casos.

“El día de la denuncia la víctima va con el mismo victimario... De ahí los policías se demoran en hacer un parte, a veces todo el día. Eso es revictimizante”, señala la profesional al considerar que estos casos deben ser atendidos con mayor rapidez y con procedimientos orales dentro de las 24 horas. Además, que las víctimas sean trasladadas en un vehículo aparte del que llevan a su agresor.

Según asegura, en un 80 % de casos existe revictimización con víctimas de acoso o abusos sexuales, por lo que sugiere reformas urgentes para que se cumpla lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos, con respecto a que se presente directamente ante un juez a las dos partes y que en ese momento el juzgador resuelva el caso.

“La gente se cansa, hasta nosotros los abogados nos cansamos, porque detienen a alguien y se espera hasta 20 horas un parte. Por eso las víctimas dicen:‘mejor me voy a mi casa’”, revela Castro.

Detalle: En el sistema Aerovía, se busca también prevenir el acoso y abuso sexual contra niñas y mujeres a través de medios tecnológicos disuasorios instalados en las cabinas y personal desplegado en las estaciones. Según el Municipio, las cabinas están equipadas con botón de pánico, sistema de monitoreo por cámara, sistema de interfonos de emergencia. Adicionalmente, en las estaciones se brinda vigilancia permanente y personal de asistencia a los usuarios y usuarias.