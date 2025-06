Lo último sobre el caso de secuestro en un gimnasio de Los Ceibos, en Guayaquil

El secuestro de una mujer al interior de un gimnasio, ubicado en un edificio reconocido de Los Ceibos, ha generado gran conmoción en Guayaquil. El hecho, ocurrido durante la madrugada, ha reforzado la sensación de inseguridad que ya se vive en varios sectores de la ciudad, afectando aún más la tranquilidad de los ciudadanos.

Cinco hombres armados llegaron al lugar a bordo de una camioneta, ingresaron directamente al edificio y se dirigieron al gimnasio donde se encontraba la víctima. Tras someter al guardia de seguridad, la obligaron a salir caminando mientras era intimidada por los delincuentes.

No se reportaron personas heridas ni fallecidas. El momento exacto del secuestro fue captado por las cámaras de seguridad y el video se difundió rápidamente en redes sociales, intensificando la alarma ciudadana.

Últimas noticias sobre el secuestro en Los Ceibos

La tarde del 5 de junio comenzaron a circular múltiples versiones sobre el secuestro. Algunas apuntaban a que la mujer había sido liberada por una supuesta confusión, mientras que otras aseguraban que su familia pagó el monto exigido por los captores. Aunque se hablaba de su liberación, hasta el cierre de esta edición no existía una versión oficial confirmada por las autoridades.

EXPRESO consultó este 6 de junio a una fuente de la Policía Nacional y reveló que, según información de los familiares, "el caso ya está resuelto".

"Se estuvo preguntando a los familiares y solo indicaron que ya estaba resuelto. Y no quisieron dar más detalles. Según dicen, se han equivocado con ella, pero no se logra saber nada, ya que no quieren dar detalles los familiares, y en el gimnasio dicen que no saben nada", comentó la fuente policial a EXPRESO.

Según otras fuentes cercanas a la víctima, la mujer habría sido hallada en Bucay (provincia del Guayas) y presuntamente los delincuentes habrían confundido a la víctima con otra persona, y por eso fue secuestrada. Sin embargo, los detalles de esta versión no han sido confirmados.

EXPRESO solicitó mayor información a la administración del edificio de donde la mujer fue secuestrada, pero indicaron que recién el lunes la administradora del sitio podría dar información.

