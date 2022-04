En las casas comunales de Guayaquil se fomenta la lectura

Los residentes de las casas comunales de Guayaquil ahora tienen la oportunidad de recibir libros de forma gratuita, esto como parte del proyecto para fomentar la lectura en los guayaquileños.

La Biblioteca Municipal ha programado una serie de actividades en conmemoración del Día Internacional del Libro y de los derechos de autor, que se celebra el próximo sábado 23 de abril.

“Esta es una buena iniciativa, como madre de familia me gusta mucho porque mis dos hijos recibieron libros de manera gratuita. La lectura es importante, pero a veces no lo notamos”, dijo Úrsula Valdiviezo, una de las beneficiadas de la casa comunal ubicada en la 35 entre Chambers y Francisco Segura, suburbio de Guayaquil; ella espera se mantengan a largo plazo. “Que no sea solo por el Día del Libro, ojalá continúen fomentando la lectura, especialmente en los menores”, pidió.

Decenas de menores de edad fueron beneficiados. CORTESÍA

Por su parte, la directora de Cultura, Hellen Constante, dio a conocer que durante toda la semana se realizó un recorrido por varios sectores de Guayaquil, que arrancó el pasado lunes y se mantendrá hasta el 22 de abril. “El objetivo es incentivar en la ciudadanía el hábito de la lectura. Estamos conscientes que a veces no hay para comprar un libro y queremos que los ciudadanos tengan acceso a él”, detalló Constante, quien añadió que se han donado libros de varios géneros literarios para mayores y menores.

Las jornadas en las casas comunales se llevarán a cabo hasta este jueves desde las 15:00 hasta las 16:30.