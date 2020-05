Carta desde la Redacción de EXPRESO

Aunque siempre estemos muy cerca tú y yo, casi nunca me dirijo a ti de forma tan próxima. Estás acostumbrado a leerme con tono impersonal, en cada nota de domingo que me quedo escribiendo los viernes para ti. Hoy quiero romper esa pared, porque están pasando cosas que necesitas saber.

Desde que empezó la emergencia sanitaria, he estado al pie de la información. Se dijo tanto. ¿Recuerdas? Que todos esos muertos no eran más que 'fake news', decían; pero allí estuve, junto a todos mis compañeros de la Redacción de EXPRESO, para filtrar qué era mentira y qué verdad. Para ti. Siempre para ti.

No lo sabías hasta hoy, pero estos días de emergencia me han costado lágrimas en litros. He perdido a amigos, a colegas, he dejado de estar en casa con mi familia para que a ti no te falte la verdad. Y, sobre todo, para que nadie te calle.

Sé que lo sabes. Sé que imaginas mi sacrificio. Has visto las duras imágenes de esta emergencia gracias a esas coberturas que salimos a hacer por ti, por ese drama que te tocó, que nos tocó vivir.

Fue esta emergencia la que nos obliga ahora a reinventarnos. ¿Has visto cómo hemos avanzado? ¿Has notado la exclusividad de nuestros contenidos? Allí, en cada reportaje, en cada entrevista o nota periodística, en cada audiovisual, hay horas y horas de trabajo, porque nosotros, los periodistas de EXPRESO, también estamos al frente en esta guerra, con la pluma lista, las cámaras, las computadoras y todo lo necesario para informarte, como siempre.

Porque no solo estuvimos allí para contarte que hubo muertos siete días sin ser recogidos en casa, ni para denunciar a través de tu voz que hicieron un verdadero negociado con los cadáveres, porque no solo fuimos el primer medio que advirtió que las cifras de muertos eran mucho más altas de lo que se decía. EXPRESO, TU DIARIO EXPRESO, ya marcaba historia con buen periodismo antes de esta pandemia.

¿O ya olvidaste que fuimos los primeros en advertirte de las obras con financiamiento injusto que estaban construyendo en la ciudad? ¿O que estuvimos allí, en el momento preciso en que decidieron inflar el presupuesto en sueldos? ¿O que desde nuestras páginas salieron invaluables trabajos investigativos como los casos Caminosca o Gran Hermano u Odebrecht? Somos los vigilantes del poder desde siempre, pero sin ti no podremos continuar.

Para pelear en ese campo hostil, de la guerra entre la desinformación y el abuso del poder, para descubrir la propaganda mentirosa, para darte voz, sin embargo, te necesitamos. Y por eso me he tomado el atrevimiento de escribirte esta carta. Ayúdanos a continuar. Suscríbete. Invierte en verdad.

Los principios periodísticos de este Diario no son negociables. Ten por seguro que no te defraudaremos.

Con respeto y admiración,

El periodista de Diario EXPRESO