¿Innovar o morir? EXPRESO elige vivir

Hace 10 años a muchos no les tembló el pulso para firmar sobre la más sagradas de las hojas la muerte del periodismo en la próxima década. Ya estamos en esa nueva década y aquí seguimos. No nos mató Facebook, no nos mató Twitter, no nos mató Youtube, ni nos mató el periodismo ciudadano... Nos reinventó.

De pensarlas enemigas, hoy las redes sociales son parte de la diversificación y la difusión de nuestra información en diferentes formatos, que llega a una amplia audiencia que --debido a la brecha generacional-- consume la información de maneras distintas, pero complementarias entre ellas.

El periodismo digital y los avances que supuso en materia de instantaneidad, no solo dio paso a un sinnúmero de medios, plataformas y dispositivos para consumir historias, hoy reunidas en la cultura de la convergencia, sino que dio paso a nuevas formas de contar historias.

La noticia, la crónica, el reportaje o la entrevista siguen funcionando, pero su presentación ya no es la misma. Las panorámicas con drones, las galerías, los gifs, los videos, los audios, las infografías, las encuestas interactivas, los datos y hasta los memes ahora enriquecen esos contenidos que siempre atesoramos en el papel.

EXPRESO pasó de ser un medio impreso a un medio convergente y multiplataforma que va más allá de los contenidos de su edición impresa volcados a la web. La emergencia sanitaria, el confinamiento y también los nuevos tiempos nos obligaron a ir más allá. Reúnimos aplicaciones móviles, cuentas en las redes sociales más populares, canal de YouTube, Instagram TV... y, en nuestro momento más innovador, producimos documentales que cuentan historias en pocos minutos.

Pero este esfuerzo, este valor agregado que damos a las noticias, requiere de talento y este talento merece ser apreciado y cada vez más fortalecido. Nuestro sistema de suscripción nos permitirá seguir creciendo como equipo y llevar a nuestros usuarios más fieles y cercanos, cada vez más valores agregados, al dispositivo que quiera y en donde esté.