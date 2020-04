La información, mucho más que datos conexos

EXPRESO tiene muy claro lo que no quiere ser: un parlante. Ni boletines de prensa ni solitarios anuncios oficiales tienen espacio en las 24 páginas del diario impreso ni mucho menos en la inmensidad de nuestra web. La información que ofrece EXPRESO a sus lectores es masticada por la redacción para que llegue despojada de artificios y aderezada de valor agregado. La información propia es bandera porque solo aquellas publicaciones que distinguen la propaganda de las novedades útiles para el ciudadano y que contextualiza los datos arrojados por las autoridades con el momento en que se dan a conocer, con la importancia que implican y con la intención que llevan permiten a las personas entender lo que está en juego.

El valor agregado es lo que convierte la materia prima en un producto premium. Como si fuera una industria, EXPRESO desestima plasmar en sus noticias lo que todo el mundo ya sabe. No hay mérito en replicar lo que nos viene dado. La redacción funciona como una fábrica pero no se hacen contenidos enlatados. Los datos, indicios o revelaciones que llegan a los periodistas ponen en marcha el engranaje de revisión, verificación, contraste, interpretación, búsqueda de información complementaria, decisión de enfoque y publicación.

¿Por qué un lector pagaría por las noticias que ofrece EXPRESO? Si usted se lo pregunta, sepa que la redacción también se hace ese cuestionamiento interno cada día para no perder la línea que guía este oficio. Ese ejercicio diario lleva, irrenunciablemente, a los periodistas a una autoexigencia que es incompatible con la comodidad, con quedarse con lo obvio, con no tener siempre presente que el lector no solo necesita estar enterado de los hechos, sino comprenderlos y valorarlos.

¿Cómo hacer que un anuncio oficial, por ejemplo, que puede encontrarse en cualquier otra plataforma, sea un contenido de valor que distinga a EXPRESO como medio y que convierta al lector en un ciudadano responsablemente informado? Hay dos vías ineludibles: complementar esa información recibida con datos que revelan el cuadro completo y, sobre todo, apostando por los contenidos propios y exclusivos. Lo que lee en EXPRESO no lo va a encontrar mejor en ningún otro medio.

EXPRESO se ha distinguido en sus casi 47 años como medio de referencia nacional por sus investigaciones: el Gran Hermano, el caso Odebrecht, el caso Caminosca… A este diario, no le ha temblado el pulso a la hora de publicar información comprometida de los más poderosos, tampoco de quienes se creían intocables o, incluso, afines.

Como muestra están las puertas que autoridades actuales, anteriores y destacadas figuras públicas han cerrado a los periodistas de esta casa y los procesos judiciales -sin éxito alguno- que han iniciado contra este medio para tratar de acallar -también infructuosamente- precisamente lo más valioso que va a encontrar en su suscripción: información oportuna y necesaria y la certeza de acceder a un contenido que nadie más te ofrece en Ecuador.