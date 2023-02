La madrugada de este 20 de febrero, Salinas, en Santa Elena, se convirtió en una localidad del caos. Así lo denunciaron decenas de habitantes y turistas que cuestionaron la forma de "jugar carnaval" y la falta de atención y control por parte de las autoridades.

Tres fallecidos en un ataque en Villa Bonita Leer más

En una serie de videos que se han viralizado ya en redes sociales, se observa a un enorme grupo de personas aglomeradas en pleno malecón, cerca del sector de Las Palmeras, esperando con agua, lodo, huevos anilina a los conductores que intentaban circular por el espacio. Sin embargo, la queja no viene solo por esta acción que fue descrita como "salvaje", sino porque algunas de estas personas rodeaban los carros, los movían de un lado a otro y hasta les abrían la puerta.

"Fue horrible Salinas. Ha sido un carnaval horroroso. Todos los santos años es el mismo caos y nadie, absolutamente nadie hace nada. Sí vi policías, pero apenas uno o dos. ¿Dónde estaban todos los oficiales? Se supone que dijeron que habría seguridad en este balneario. El malecón fue el mismísimo infierno. Vi gente hasta con armas cerca de los carros. Hoy viajo a Guayaquil. No quiero estar aquí un día más", se quejó Doménica Alarcón, quien tiene una casa en Chipipe.

Asaltan carros en Salinas, tiran harina, huevo, espuma y se meten a arranchar todo lo q tenga la gente adentro de los autos, la playa llena de pandillas y gente asquerosa, destruyen todo, transmisiones en vivo en plataformas como TikTok dejan ver

Continuo...👇🏼 pic.twitter.com/S5mMnot8ft — Karina (@SofikaVikinga2) February 20, 2023

Garotas y carros alegóricos en el desfile carnavalero de Santa Lucía Leer más

Para las ciudadanas Alejandra Santos y Romina Cáceres, lo ocurrido evidenció la indiferencia que existe por parte de las autoridades en este cantón.

"La verdad es que la Policía Nacional y los agentes de tránsito en Salinas (por no decir en todo el Ecuador) son un chiste. Toda la vía del malecón es un desastre. Golpean los carros, dañan la lata, los rayan y no dejan circular… Lindo mi Ecuador, que viva el carnaval", dijo irónicamente Santos; al hacer hincapié en lo absurdo que resulta que este escenario sea repetitivo, cuando los antecedentes están presentes.

La verdad que la policía nacional y los agentes de tránsito en Salinas (por no decir en todo el Ecuador) SON UN CHISTE!



Toda la vía del malecón es un DESASTRE!



Golpean los carros, dañan la lata, los rayan y no dejan circular… lindo mi Ecuador, que viva el carnaval! ☠️☠️☠️🙃 pic.twitter.com/1MRpTEZhuN — Alejandra Santos (@alejandrasantsn) February 20, 2023

"Que no venga nadie a decir que es la primera vez que "juegan" carnaval de esta manera, porque cada año desde que tengo uso de razón es lo mismo. Lo que me asombra ahora es que lo sigan permitiendo. Sabemos que Salinas es ya zona roja, sabemos o se supone que sus autoridades quieren que el turista se sienta seguro acá. Sin embargo, cualquier tipo de protección brilló por la ausencia. Prometo no venir a pasar más este feriado en este lugar. Me iré a la Sierra, me quedará en Guayaquil, lo que sea, pero no vendré más acá. Que desorden todo esto", manifestó Juan Solórzano; quien también fue una de las víctimas del "terror" del malecón, como denominó el momento.

Es bonito ver como los políticos cierran los ojos a lo que ocurre en #Salinas total eso da plata y siempre se refleja en obras... Espera.... — Shendry Rosero V (@FuenteOvejunaEc) February 20, 2023

Los balnearios de Santa Elena están llenos en este feriado de Carnaval Leer más

Él se desplazaba en una camioneta, fue con los seguros puestos, pero en la parte trasera del carro "se treparon al menos 10 desadaptados". "Saltaban como locos, mis hijos estaban dentro. Por un instante pensé hasta que me romperían los vidrios. Por suerte no pasó. Pero no podemos vivir con ese temor. Para qué venir a un lugar que te asusta. Así no", señaló.

Frente a esta situación, la Alcaldía de Salinas ni la Policía se ha pronunciado al respecto hasta este momento. De hecho en la cuenta del todavía alcalde, Daniel Cisneros, se leen post promocionando la visita del turista a las playas del balneario en este carnaval.