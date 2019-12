Carlos Ortega: “En diez años van a desaparecer muchas universidades presenciales”

¿25 años después, está la UEES donde ustedes la visualizaban?

- En realidad, todo parte de una idea y de un sueño; y los sueños se van construyendo durante el tiempo y van de alguna manera agregando nuevos elementos, porque el mundo va evolucionando y las exigencias son cada vez distintas. En todo caso, en términos generales, yo creo que estamos satisfechos, porque en el corto tiempo que significa para una universidad -25 años parece mucho, pero para una universidad realmente es muy poco-, creo que la UEES ha hecho mucho y ha podido destacarse y hacerse sentir en el ámbito nacional, local e internacional.

¿Y en cuanto a cobertura, a la posibilidad de ingresar a la educación superior?

- Si ustedes analizan, creo que nunca antes en Ecuador ha habido mayor oportunidad de estudiar con subsidios, con apoyo del Estado o becados o en forma gratuita, porque hoy hay un mejor entorno que antes. Sin duda alguna, todavía es insuficiente, si usted ve las estadísticas, por decir algo entre 2012 y 2017 hay 1’700.000 que aplicaron para entrar a las universidades, y estas solo tuvieron capacidad para 700.000. Eso quiere decir que un millón se quedaron fuera, y de esos 700.000, como usted sabe, muchísimos terminaron estudiando carreras que no eran parte de su vocación.

La oferta académica de hace 25 años obedecía a otro contexto. ¿Hacia dónde debe ir ahora? ¿Cree que hay carreras que se deberían dejar de ofrecer y otras que se deberían implementar?

- Bueno, desde que nos iniciamos con las tres carreras en el sector empresarial, durante estos 25 años hemos estado incorporando nuevas que son necesarias, como ingenierías, Arquitectura, Derecho. Sin duda, un gran campo fue la medicina y todo lo que tiene que ver con la salud. Este año incursionamos en la Odontología, pero creo que hay otro abanico que se abre y que también exige el mundo que son los emprendimientos digitales, los Amazon, Google, que están moviendo al mundo mucho más hacia una expertitud, hacia un emprendimiento digital. No todo puede ser presencial.

¿Por qué?

- Hay un déficit de la región muy grande. Mire las estadísticas del mundo: hay 150 millones de estudiantes universitarios en el mundo, en 10 años habrá 400 millones y sin duda alguna no van a ser de modalidad presencial, muchísimas de las universidades presenciales van a desaparecer porque no habrán podido conectarse con los nuevos tiempos y porque la oferta académica también tiene que innovar. Es muy difícil si usted no tiene un espíritu de innovación muy marcado y en eso estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo como universidad.

¿Qué puede hacer el país?

- La población va creciendo, pero también la población va exigiendo o va queriendo mucho más, entonces hay nuevas modalidades y el Ecuador debe abrirse con fuerza a la modalidad ‘online’. No toda carrera puede estudiarse presencialmente ni toda carrera puede verse ‘online’. Entonces las coberturas tienen que seguir ampliándose. Yo aspiro a que los reguladores y los legisladores entiendan este nuevo entorno nacional y mundial, porque de alguna manera hemos estado más preocupados en crear demasiadas normas y leyes, reglamentos que han estado asfixiando al sistema de educación superior, con demasiada normatividad.

En un mundo donde se puede descargar de internet cursos de casi todo, de idiomas, de ingenierías, medicina; armar un propio menú de contenidos y aprender por sí mismo, ¿por qué se debe estudiar en una universidad?

- El mundo está lleno de información. Nunca ha sido más fácil aprender que hoy. Hay casi una ‘infoxicación’. Yo diría que el rol del profesor, si es por dar información o por darle a los estudiantes materias nada más, podría decir que ya terminó. El tema es cuánto un profesor puede inspirar a un estudiante para que entienda y sepa filtrar información falsa, contaminada, no pertinente. Y los valores superiores: la democracia, la libertad, la ética, la familia, la vida, el cuidado del ambiente, los intereses planetarios, que también existen. Por ello es importante la universidad, de lo contrario cerremos las universidades y colegios porque ahora todo se puede aprender. Hay algo más allá que tiene que ver con la parte cultural, con los intereses de las naciones, con el bien superior del mundo; de lo contrario, regresamos a la época de las tribus.

Hay quienes consideran cara una carrera cuando se deben pagar altos valores por la colegiatura. También hay quienes creen que si una carrera es gratuita, pero el alumno deserta, no se gradúa o no ejerce, termina siendo cara para el Estado. ¿A su criterio, cuándo una carrera es cara?

- Yo creo que una carrera universitaria es cara cuando el producto que usted compra no es el que buscaba, como cualquier producto. Fíjese que puede ser barata o gratuita, pero si no le sirve, tampoco valió la pena. (...) Yo creo que es muy relativo como todo en la vida. Esto es un tema de dos vías: no es solo lo que la universidad le dé, sino lo que el estudiante quiere aprender, lo que está dispuesto a asimilar.