Carlos Julio Jaramillo: “Sin tratamiento de agua, es difícil hablar de turismo”

Iniciativa. El Banco de Desarrollo financia proyectos de gobiernos locales con énfasis en obras de servicios básicos, a través de la misión ‘Agua segura para todos’. En esta semana está prevista la entrega de un instrumento financiero para el alcantarillado sanitario de Montañita, atractivo de la Ruta del Spondylus.

Los descuidos en la Ruta del Spondylus Leer más

Carlos Julio Jaramillo

Gerente general del Banco de Desarrollo del Ecuador. Ingeniero civil. Máster en Tecnologías y Gestión del Agua. Exgerente general de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Durán.

¿Cuál es el monto de préstamo que tiene actualmente utilizado el Municipio de Salinas y para qué tipo de obras lo ha solicitado?

Salinas tiene a la fecha 11 millones de dólares pedidos en este año al 2019, mayoritariamente para alcantarillado. El proyecto de alcantarillado sanitario más grande que ha presentado se le conoce como José Luis Tamay. Hemos trabajado en proyectos de regeneración urbana que incluyen alcantarillado, agua potable, pavimentación flexible, veredas en barrios periféricos de Salinas.

Obras básicas como alcantarillado y agua potable faltan en varios municipios. ¿Cuánto dinero está destinando el banco para financiar esas obras?

Los siete ‘pecados’ de Salinas en el turismo Leer más

Sabemos que hay una necesidad básica insatisfecha en todo el país y la misión ‘Agua segura para todos’ persigue eso. La iniciativa financia agua potable y alcantarillado para todo el país. Desde el 2017 al 2021 ha colocado 800 millones de dólares de recursos no reembolsables. A la fecha vamos entregando sobre los 500 millones de dólares en el 2020. En el caso de Salinas ha financiado el alcantarillado. Todos vimos lo sucedido el lunes pasado.

A raíz de la descarga de aguas lluvias al mar de Salinas del pasado lunes, ¿ha habido algún contacto con el alcalde para buscar una solución?

Sí. La solución sería con un recorrido técnico que estamos planteando al alcalde Daniel Cisneros hacerlo esta semana (entre miércoles o jueves)... Primero, con asistencia técnica especializada, que a veces no tienen los gobiernos locales. Y segundo, los recursos. Si en ese marco son necesarias obras emergentes que hagan que Salinas sea sujeto de intervención, tendrá el apoyo del Banco de Desarrollo.

¿El actual sistema de alcantarillado pluvial de Salinas fue construido con financiamiento del Banco de Desarrollo?

El alcantarillado existente no podría decirle con precisión quién lo financió. El Banco tiene 40 años de existencia, pero la zona que tiene la falla es en el casco urbano consolidado. Actuales inversiones hay, pero no han sido las que han colapsado... Este alcantarillado sin duda supera los 25 años de vida útil... Importante hablar del tratamiento de aguas residuales, que es lo que impulsa el Banco, en todas las descargas a fuentes hídricas y al mar. Estamos promoviendo la nueva planta de tratamiento de aguas residuales en San Cristóbal, en Montañita. Vengo de Manabí y estamos dando solución a las descargas que tiene Manta a la costa del Pacífico; en Chone, que tiene un tema crítico de aguas residuales; Flavio Alfaro tiene un tema complicado; en San Vicente, Canoa. El objetivo es sanear la costa del Pacífico. Si no hablamos de tratamiento de aguas residuales, difícilmente podemos hablar de turismo.

¿El Banco, antes de desembolsar el dinero para obras de alcantarillado, se cerciora de que no existan descargas de agua lluvia o residual a la franja costera?

El deterioro de Salinas que empaña su potencial económico Leer más

Y no solo costera. El tema de descargas a fuentes hídricas le puedo hablar que pasa en el país en un porcentaje alto. Es ahí que la política pública tiene que ponerse metas a largo plazo... En este espacio, y más aún siendo especialista en agua, lo hemos impulsado en decir que la prioridad es el tema de tratamiento de aguas residuales, prioridad esto en los sectores donde están evacuando directamente a la zona del Pacífico. Una descarga directa a la costa implica una contaminación a la pesca, y eso regresa a nuestro plato de comida.

¿Cuánto ha desembolsado el Banco de Desarrollo en la Ruta del Spondylus?

Solo en Santa Elena, 57 millones de dólares en 2019. El 90 % de esta inversión es en agua y saneamiento.

¿Tasa de interés?

Entre el 7 % (más/menos). A 15 años plazo. El periodo de gracia es mientras se ejecuta el proyecto.

¿Depende de la obra?

En el caso de agua y saneamiento son 15 años; en vialidad, 10 años; en regeneración urbana pueden ser 7 años. La tasa de interés varía. Es más baja para agua y saneamiento (alrededor del 7 %). Puede subir al 8 % en el tema de regeneración.