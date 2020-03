Los descuidos en la Ruta del Spondylus

Luego de que EXPRESO publicara una serie de temas que evidencian las falencias que tiene Salinas, en cuanto a servicios e infraestructura; les mostramos cuál es la realidad de los balnearios aledaños.

Nadie asume la responsabilidad, pero la necesidad es latente. Uno de los principales atractivos turísticos del Ecuador está rodeado de problemas que impiden su despunte como alternativa para los turistas nacionales y extranjeros. La Ruta del Spondylus, que fue renombrada así durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa, enfrenta limitaciones que no tienen eco entre las autoridades.

El derrame de agua lluvia en Salinas durante el feriado de carnaval fue solo la cereza en un pastel colmado de anomalías. El lunes pasado se evidenció que la playa de la provincia de Santa Elena no tiene un correcto manejo de desechos ni un sistema de alcantarillado propio de una locación que recibe a turistas de todas partes. Su realidad, sin embargo, no dista de lo que sucede en otros puntos del recorrido antes conocido como Ruta del Sol.

Gráfico. Adrían Peñaherrera

El trayecto está conformado por las playas de las ciudades costeras Salinas, La Libertad, Santa Elena, Puerto López, Jipijapa y Atacames de Santa Elena, Guayas, Manabí y Esmeraldas. En ninguna hay un sistema de alcantarillado adecuado y similar, por ejemplo, al encontrado en la zona urbana de Quito. En algunos de esos puntos ni siquiera existe un correcto manejo de agua potable.

Contaminación. Durante los días del feriado y tras la lluvia, ese fue el panorama en la playa de San Lorenzo en Salinas. Christian Vinueza

La deficiencia sanitaria es menor en lugares donde hay mayor inversión privada. Eso, pese a que la provisión de servicios básicos es obligación del Estado, no de una empresa turística o una cadena hotelera.

Desde 2011, según reportes históricos de la ruta, se incrementó la presencia de hoteles y spas que ofrecen alternativas para diferentes tipos de públicos. Claro que en playas como Montañita, Salinas o Puerto López hay más inversión que en sectores como Playa Rosada, Olón, Ayampe o Los Frailes.

Las lluvias de los últimos días evidencian, sin embargo, que ni la inversión privada puede salvar a localidades que no tienen un sistema de alcantarillado adecuado. La semana pasada, en Puerto López, se registraron vías inundadas y sectores incomunicados por las intensas lluvias.

Aunque en sanidad hay diferencias pequeñas, en la resistencia a los aguajes el escenario es homogéneo. Ninguna está totalmente preparada para resistir los fenómenos naturales. Hace un año, como ejemplo estrella, los oleajes pusieron en riesgo las carreteras que conectan a las playas de Manabí. Específicamente en el Sendero de Los Monos. Las autoridades parroquiales pidieron ayuda y denunciaron falta de atención, en ese entonces, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Y no solo se trata de infraestructura y construcción de obras. Temas como la seguridad y falta de promoción también aquejan a poblaciones específicas de la Ruta del Spondylus. Incluso los créditos que entrega el Banco de Desarrollo a municipios dan cuenta de que se prioriza a ciertos cantones, los que tienen proyectos, y que la mayoría de poblaciones playeras no han recibido recursos, reembolsables o no, de esa entidad en los últimos tres años (ver cuadro). EXPRESO detalla en los numerales los males que aquejan a las localidades.

Los descuidos en la ruta

Inundaciones

Santa Elena. La lluvia inundó la comuna Salanguillo en Colonche. JOFFRE LINO

El año apenas empieza y ya se registran inundaciones en Puerto López y otras playas de Manabí.

Seguridad

Los robos y accidentes son constantes. En mayo, dos personas fallecieron en la vía de Valdivia (Santa Elena).

Transporte

Los blogs de viajes destacan que en la ruta hay poco transporte urbano y los taxis son costosos.

Sanidad

En Manabí, tras el terremoto de 2016, no hay hospitales con la capacidad necesaria.

Turismo

La promoción podría ser mayor. Ofertas como el tren playero no se concretaron.

Servicios

El agua potable y segura para el consumo humano es un bien escaso en toda la ruta.