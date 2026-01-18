Capturan a sujetos que dispararon en los exteriores de la Penitenciaría del Litoral

Se logró aprehender a 3 personas. Se presume que querían ingresar artículos prohibidos a la Penitenciaría

Referencial. En la Penitenciaría se han reportado diversos ataques en los últimos meses.

Los alrededores de la Penitenciaría del Litoral volvieron a encender las alertas de seguridad en Guayaquil.

La noche de este sábado 17 de enero , tres personas fueron detenidas tras un operativo articulado entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el sistema de videovigilancia municipal, luego de que se registraran disparos en las inmediaciones del centro carcelario, uno de los puntos más sensibles de la ciudad.

El hecho fue detectado inicialmente desde el centro de monitoreo C5 de Segura EP en Guayaquil, donde operadores identificaron a dos individuos que se movilizaban en motocicletas y mostraban una conducta sospechosa en los exteriores del complejo penitenciario. Minutos después, se reportaron detonaciones en el sector, lo que obligó a activar de inmediato los protocolos de seguridad.

El operativo logró la detención de tres personas

Tras la alerta, unidades de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas se desplegaron en la zona y lograron la aprehensión de los dos motociclistas presuntamente involucrados en los disparos. De manera paralela, se solicitó al C5 el rastreo de un vehículo tipo taxi que habría tenido participación en el hecho.

Con la información en tiempo real, el denominado Bloque de Seguridad ejecutó la interceptación del automotor, lo que permitió la detención de una tercera persona. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron artículos prohibidos que, según las primeras indagaciones, iban a ser ingresados de forma irregular al recinto penitenciario.

Este nuevo incidente se suma a una larga lista de episodios violentos registrados en la Penitenciaría del Litoral, un sector que desde hace años es considerado de alto riesgo por la ciudadanía.

Disparos, ataques armados y hechos delictivos recurrentes han convertido a la zona en uno de los puntos más peligrosos del norte de Guayaquil, pese a la presencia permanente de fuerzas del orden.

Aunque desde el Municipio se resalta la efectividad del sistema de videovigilancia y la rápida reacción de las unidades policiales y militares, vecinos y conductores que transitan por el sector insisten en que la inseguridad sigue siendo una amenaza constante.

Las autoridades no han informado aún sobre la identidad de los detenidos ni los cargos específicos que enfrentarán. Sin embargo, el caso quedará en manos de la Fiscalía, que continuará con las investigaciones para determinar el alcance de la operación y si los aprehendidos forman parte de estructuras delictivas que operan en la Penitenciaría del Litoral.

3️⃣ Con la localización, la información fue transmitida al Bloque de Seguridad, que ejecutó la interceptación del vehículo.



🔴 Resultado final:



- 3 personas detenidas

- Artículos prohibidos incautados, que presuntamente intentaban ser ingresados al recinto penitenciario. pic.twitter.com/Cvg4Iqh9eR — Segura EP - C5GYE (@segura_ep) January 18, 2026

