Capturan a implicados en el doble crimen de la Francisco de Orellana

La Policía detuvo a un adulto y aisló a un menor en Las Trinitarias. Se halló la moto usada en el ataque

La Policía Nacional confirmó la aprehensión de dos sospechosos vinculados al asesinato de una pareja, ocurrido el pasado 22 de noviembre en la avenida Francisco de Orellana, al norte de la urbe. Tras labores de inteligencia de la DINASED, los agentes allanaron un inmueble en el sector de La Trinitaria, donde localizaron a los presuntos autores materiales del ataque armado.

¿Quiénes son los detenidos por el ataque en el norte?

El operativo policial resultó en la captura de Jordan M., de 27 años, y el aislamiento de un menor de edad. Según el reporte oficial de la Zona 8, ambos son de nacionalidad ecuatoriana y no registran antecedentes penales previos.

Los implicados fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes tras el hallazgo de indicios vinculantes en la vivienda intervenida. Entre las evidencias, la policía incautó: una motocicleta, prendas de vestir que coinciden con la descripción de los atacantes, muestras de hisopados para cotejamiento genético.

El Mayor Danilo Armas Caza, jefe subrogante de la DINASED Zona 8, explicó que la captura fue posible gracias al análisis de la "dinámica del delito y la ruta de escape". Los videos de seguridad del sector de la José Alavedra y Francisco de Orellana permitieron rastrear el trayecto de los motorizados hasta el sur de la ciudad.

El crimen, que inicialmente generó conmoción por ocurrir a plena luz del día (cerca de las 15:00), descartó preliminarmente el robo como móvil, apuntando a una ejecución dirigida.

Las víctimas mortales, que se movilizaban en un Toyota Prius C color rojo, fueron identificadas como Narcisa M., de 53 años, y Julio M., de 65 años. La pareja falleció tras recibir múltiples impactos de bala, lo que provocó que el automotor perdiera el control y se estrellara contra un hidrante frente a la urbanización Las Garzas.

