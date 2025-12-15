Expreso
  Guayaquil

multas atm gye
La ATM habilitó el servicio de sustitución de multas de tránsito.ARCHIVO EXPRESO

Canjear multas por cursos de educación vial en Guayaquil: esto opina la ciudadanía

Hay cambios en la modalidad para acceder al beneficio. Hay puntos a favor y en contra de la medida

La posibilidad de sustituir el pago de multas de tránsito por cursos de educación vial vuelve a estar sobre la mesa en Guayaquil. La Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) tiene este beneficio tras actualizar su procedimiento, una medida que ha generado opiniones divididas entre los ciudadanos: mientras algunos la ven como un alivio económico y una oportunidad para aprender, otros temen que se pierda el efecto disuasivo de las sanciones.

Posturas diferentres sobre la sustituci´ón de multas de la ATM

Para Andrea Ponce, conductora particular y madre de familia, la iniciativa es positiva. “No se trata solo de no pagar la multa, sino de aprender. A veces uno comete errores por desconocimiento. Además, en la situación económica actual, que no te quiten dinero del bolsillo es una ayuda real”, comenta.

 En la misma línea se expresa Luis Mendoza, taxista desde hace más de 15 años, quien considera que la medida apunta al fondo del problema. “La ATM está entendiendo que no todo es recaudar. Si la gente aprende y corrige su conducta, ganamos todos en seguridad vial”, señala.

agente de ATM citando a conductor

Sin embargo, no todos comparten ese optimismo. Para Carlos Álvarez, comerciante y conductor habitual, la sustitución de multas puede enviar un mensaje equivocado. “Si ya no duele en el bolsillo, muchos no van a tomar en serio las infracciones. Habrá quienes hagan lo que les dé la gana porque saben que luego pueden cambiar la multa por un curso”, advierte.

Daniela Rivas, universitaria, quien cuestiona la efectividad del trámite. “En teoría suena bien, pero estos procesos suelen ser engorrosos. Al final, mucha gente no hará el curso por falta de tiempo o porque el trámite es complicado”, afirma.

Más allá de las posturas encontradas, la ATM detalla que el beneficio ya está habilitado con cambios importantes en su aplicación. Actualmente, la capacitación se realiza en línea, pero el examen final debe rendirse de forma presencial, una medida que busca reforzar la evaluación y garantizar que sea el propio infractor quien demuestre los conocimientos adquiridos.

Multas de tránsito Guayaquil
Esto no aplica para todo tipo de multas de tránsito.Cortesía

¿Cómo acceder al beneficio?

El proceso para acceder a la sustitución de multas comienza ingresando al portal oficial www.atm.gob.ec con usuario y contraseña. Luego, el ciudadano debe dirigirse a la sección “Servicios ATM” y seleccionar la opción “Sustitución de multas”. Allí podrá escoger la sanción aplicable, completar la capacitación virtual y, posteriormente, agendar fecha y hora para rendir el examen presencial en el Centro de Atención Ciudadana del parque Samanes.

Los exámenes se toman de lunes a viernes, entre las 08:30 y 14:30, y los sábados, de 08:30 a 10:30. Para rendir la evaluación, el usuario debe presentarse con su cédula original y el turno impreso. La ATM recuerda que este beneficio puede solicitarse solo una vez al año y aplica únicamente para infracciones específicas establecidas en la ordenanza vigente.

Además, el trámite debe iniciarse dentro de los 10 días posteriores a la notificación de la infracción y completarse en un plazo máximo de 14 días. En el caso de los usuarios que estaban habilitados anteriormente y no lograron acceder al sistema, los plazos han sido reiniciados.

