Pasadas las 18:30 de este 7 de noviembre, el Municipio de Guayaquil emitió un breve comunicado en el que confirmó que una de sus camionetas recibió impactos de bala durante un recorrido habitual en el sector de la Isla Trinitaria. El caso, según indicó el Municipio, fue puesto en conocimiento de la Policía.

Un muerto y un herido tras balacera en un centro de salud en Bastión Popular Leer más

“Para precautelar el desarrollo de las investigaciones, este caso, como corresponde, está en manos de las autoridades judiciales. La Alcaldía, por su parte, mantendrá con su personal los protocolos internos de seguridad”, indicó.

Aunque la entidad no ha dado a conocer más detalles del caso ni en qué consisten esos protocoles de seguridad, a través de las redes sociales se ha viralizado el estado en el que quedó la camioneta, cuyo impactos los recibió en la parte delantera, donde se observa el agujero que dejó el proyectil; y el lado posterior, donde se rompieron los vitrales.

Así quedó el parabrisas tras el hecho ocurrido este 7 de noviembre. Cortesía

Frente a este caso, que se suma a otras decenas de actos violentos de los que son víctimas los guayaquileños, la ciudadanía exige que se tomen más medidas que no impliquen únicamente un toque de queda o estado de excepción.

"Los delincuentes lo que están haciendo es simplemente cambiar los horarios para actuar, estamos igual que siempre, por favor. Estas medidas que toman, como lo indicó la semana anterior el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no son más que herramientas, mas no es la solución. Lo que estamos viviendo es desastroso y ya no sabemos qué hacer. No sentimos paz afuera, ni en el trabajo, peor aún en la calle y tampoco en casa. Es invivible todo esto. Por favor, Asamblea haga algo. Reaccione y exige tomar otro tipo de medidas para frenar este grado de violencia al que estamos sometidos", aseguró Nadie Maná, habitante de Sauces 8.

- Atacan la UPC de Bellavista

- Enmascarados ingresan a la Joya

- Atacaron una camioneta del Municipio de #Guayaquil

- En Esmeraldas asaltaron un casino.

- Y ahorita hay relajo en la Penitenciaría del Litoral



Y dice #Lasso que todo está controlado 😒💣🔫. — Omar Idrovo (@omaridrovo) November 7, 2022

En las escuelas fiscales de Socio Vivienda 2 aún no se abren las aulas Leer más

La tarde de este 7 de noviembre, asimismo un nuevo enfrentamiento entre reos del CPL Guayas no. 1, antes conocido como Penitenciaría del Litoral, fue confirmado por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI). La institución, inicialmente, comunicó que la riña sería entre los pabellones 7 y 10, pertenecientes a Águilas y Fatales (ambos alineadas a Los Choneros); sin embargo, luego indicó que los involucrados serían el 6 y 10, de los mismos grupos delictivos. No obstante, los moradores comentaron que los disparos fueron escuchados a las 14:00 y luego de unos minutos pararon. Además, en el perímetro carcelario, policías y militares parecían estar en calma.

Hasta las 16:50 de este lunes, no se confirmaba heridos por la reyerta. Por otro lado, el SNAI aseguró que los pabellones implicados también fueron parte de la “rotación interna” que inició la semana 31 de octubre.

Para ciudadanos como Nelly Casanova y Kerly Mora, ambas del norte de guayaquil, que el Puerto Principal siga siendo noticias por actos de este tipo evidencian que la situación está lejos de ser controlada. "Todo está mal con el pasar de los días. En las cárceles hay tiros, en la calle nos quedamos hasta sin respiración porque solo vemos y escuchamos de robos o somos testigos de las balas. Al mismo carro municipal ahora lo balearon. ¿Qué más están esperando? No está sirviendo de mucho, diría que de nada, las medidas que están tomando", se quejó Mora; quien dijo ser testigo la noche de este lunes de un robo en plena Francisco de Orellana, una de las vías más concurridas de la ciudad; y también una en la que, como lo ha publicado EXPRESO, los delitos no paran.