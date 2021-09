Guayaquil: “El cambio de uso de suelo no se debe hacer sin un estudio”

Cada vez más casas ubicadas en la ciudadela Urdesa cambian de uso de suelo y se convierten en negocio, lo que está afectando la tranquilidad del vecindario. Es lo que señalan los habitantes de la urbanización y por eso han enviado tres cartas al Municipio de Guayaquil.

“El inconveniente ocurre en todo Urdesa, ya no se sabe cuál es el área residencial y comercial. No entendemos cómo es que se cambia el uso de suelo si hay afectación para el morador cuando por el ruido no dejan dormir; o, cuando los clientes no tienen dónde parquearse y obstaculizan la vía estacionándose en doble fila”, dijo a Diario EXPRESO Washington Martínez, presidente de la Asociación de las Ciudadelas del Norte.

Trabajo en una casa, cuido a una señora de 80 años. A ella le afecta mucho la música a alto volumen que viene de un local, le duele la cabeza. Viviana Tomalá



Enfermera

Tal como indicó este líder comunitario, la queja no es solo de un solo sector de la ciudadela o de un local en particular. Un equipo de este Diario fue hasta el lugar y pudo confirmar que el reclamo no es de cuatro habitantes, es de la comunidad. En una de las cartas enviadas al Cabildo firman treinta residentes.

En Urdesa están cambiando el uso de suelo de vivienda a negocio en el Municipio, sin delimitar la zona residencial. No queremos locales que hagan ruido. Cecilia Marzillo



habitante

Las quejas son por los hoteles u otros locales que hacen fiestas y no tienen aislantes de sonido, por talleres que también hacen ruido o por restaurantes que no poseen parqueo, lo que genera caos en la ciudadela. “En calles que sencillamente deben ser residenciales cómo es que hay talleres de todo tipo, hotel, cafeterías, etc. El problema es el ruido que hacen y uno no puede descansar. Aquí la mayoría somos adultos mayores que merecemos la tranquilidad de una zona residencial. No queremos irnos”, opinó Tito García, habitante.

Entre los consultados por este Diario también está Amparo Aguilar, moradora que resaltó que ellos no se oponen al progreso comercial, pero piden que los locales no alteren las horas de descanso de los habitantes.

Tenemos la mala experiencia de que en Costanera un negocio hizo una fiesta con mucha gente, se fueron tras la clausura. Pero no queremos más de esto. Enrique Gaitán



morador

“Tampoco queremos que la parte residencial de Urdesa se transforme en una zona rosa, que está bien donde no quite el sueño a nadie”, indicó Cecilia Marzillo, habitante.

Para tener una idea de cómo la situación afecta pusieron como ejemplo lo que pasó en julio pasado en Costanera y Ébanos. “Un negocio organizó varias fiestas clandestinas con cientos de asistentes. La música estuvo a todo volumen, no dejaban dormir; cuando llamamos a la policía, esta necesitó unas cuatro horas para sacar a unas 500 personas”, relató el morador Alberto Velazques.

¿Qué pasa con el Municipio de Guayaquil? Antes de aceptar el cambio de uso de suelo de casa a negocio debe hacer un estudio de cómo va a afectar eso. Jorge Salame



morador

Luego de este incidente se clausuró ese negocio y se fueron. Ahora ha llegado un nuevo inquilino, que según manifestó José Briones, encargado de ese nuevo local, van a abrir un teatro café y tienen el compromiso de no alterar la tranquilidad del vecindario. Aunque los habitantes advierten que van a estar vigilantes para no permitir que les quiten el sueño nuevamente con ruidos.

Otro ejemplo es lo que pasa en Circunvalación Sur, entre Ilanes y Jiguas, una casa fue alquilada para un negocio que instala una carpa en la acera, lo que obstaculiza la movilidad, según cuenta Laura Gómez. También hay quienes han hecho un parqueadero improvisado que impide el paso de peatones, según las quejas de los habitantes.

Hay negocios que no dejan dormir por el ruido que hacen. Queremos que respeten la tranquilidad que debe tener una zona que es residencial. Verónica Gaitán



Moradora

Escenario. Dos vecinos conversan de que en la calle Costanera más casas se vuelven negocios. Freddy Rodriguez

LA AUTORIDAD

No se permiten nuevos bares ni discotecas

En los últimos tres años se han otorgado 122 registros de construcción con uso distinto a vivienda para el sector de Urdesa y de la avenida Francisco Boloña, de la ciudadela Kennedy, normados por las ordenanzas municipales, dice el Cabildo ante las preguntas enviadas por Diario EXPRESO, por las quejas de los habitantes con respecto a los nuevos locales que han quitado tranquilidad a la zona residencial.

Sé que antes aquí había otro negocio, a ellos los clausuraron por hacer fiestas. Nosotros recién hemos alquilado y nuestra propuesta es un teatro café.

José Briones



Embajador de DD.HH.

Pero el cambio de uso de suelo no se realiza sin aplicar las ordenanzas municipales vigentes. Para el sector de Urdesa no se permiten nuevos bares ni discotecas, indica Christian Ponce, director de Control de Edificaciones, Catastro, Avalúos y Control Minero, mediante un correo a este Diario.

Hemos enviado tres cartas al Cabildo para que los negocios que se pongan no alteren la tranquilidad que debe existir en una zona que es residencial. Alberto Velazques



morador

Reitera que el cambio del uso de residencial a comercial se puede ejercer solo si esas actividades económicas son compatibles para la zona donde se encuentre el predio, es decir, según las ordenanzas. Dentro de esto, hay 25 predios que por cinco años consecutivos han realizado actividades económicas y que se han regulado al cumplir con los requisitos.

Según estas respuestas, los negocios que incumplen con las normas pueden ser clausurados como ya ha pasado.