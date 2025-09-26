Expreso
El domingo 28 de septiembre, a las 11:00, será el turno del tradicional ejercicio de agua.Archivo

Calles cerradas en Guayaquil por desfile de antorchas y ejercicio de agua: horarios

Cierres serán el 27 y 28 de septiembre por el desfile y el ejercicio de agua, además de trabajos en la av. Rosavin

El centro de Guayaquil tendrá cierres temporales de tránsito este fin de semana debido a la conmemoración de los 190 años del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó que el sábado 27 de septiembre, a las 18:00, se realizará el desfile de las antorchas, cuyo recorrido abarcará la calle Lorenzo de Garaycoa, la avenida 9 de Octubre y el Malecón Simón Bolívar.

El domingo 28 de septiembre, a las 11:00, será el turno del tradicional ejercicio de agua, que se desarrollará en la avenida 9 de Octubre, entre Escobedo y Pedro Carbo.

Guayaquil: cierres viales por ejercicio de agua de Bomberos

“Prepárate para vivir el tradicional desfile de antorchas y el ejercicio de agua en la Av. 9 de Octubre, dos eventos llenos de historia y tradición que rinden homenaje a quienes protegen a la ciudad”, detalló la ATM en sus cuentas oficiales este viernes 26 de septiembre.

Otros cierres viales en Guayaquil

Además de los eventos por los Bomberos, la ATM anunció restricciones viales en la avenida Rosavin, entre av. Cobre y vía a Daule, debido a trabajos en la zona.

  • Del 25 al 28 de septiembre: cierre total las 24 horas.

  • Del 29 de septiembre al 6 de octubre: cierre parcial de 07:00 a 17:00.

Estas medidas buscan mantener la movilidad y reducir la congestión durante las obras.

