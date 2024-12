La calle Colón volverá a ser bidireccional: ¿Desde cuándo?

La medida se implementó como parte de los esfuerzos para mejorar la circulación vehicular en el centro de Guayaquil, pero las opiniones entre los conductores siguen siendo divididas.

Tráfico interminable y semáforos averiados desatan las quejas en Guayaquil Leer más

A partir del 1 de enero de 2025, después de las intensas actividades comerciales en el sector de la Bahía, la calle Colón regresará a su circulación bidireccional. Esta medida, tomada por la Dirección de Control de Tránsito de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), fue implementada con el fin de mejorar la fluidez del tráfico entre la Avenida Malecón Simón Bolívar y la calle García Avilés.

(Le puede interesar leer: El futuro soñado de Guayaquil: una ciudad viva, verde y con un río que inspire)

Sin embargo, algunos conductores no están tan convencidos de su efectividad. Nelson Garcés, conductor y habitante de la ciudadela La Atarazana, expresó su malestar: “Con o sin esa medida, el centro fue caótico desde el 1 de diciembre. En lo personal, pienso que no funcionó. Todo ha sido un caos total. Como todos los años, la presencia de la ATM no se hizo sentir. Guayaquil ha sido un atolladero completo este mes”.

Retorno de las rutas de buses urbanos

Según informó la ATM, a partir del 1 de enero de 2025, también se reanudará la circulación de las rutas urbanas C1A, C1B y C1C, las cuales volverán a transitar por la calle Colón en dirección hacia el Malecón. Esta medida busca restaurar el servicio habitual del sistema de transporte público en el área.

Caída de árboles afecta la circulación en Guayaquil Leer más

Cierre temporal por demolición de la parada Aviación Civil Este

A partir del 2 de enero de 2025, se implementará un cierre temporal en un tramo de carril de la avenida de las Américas, debido al proceso de demolición de la estación de la Metrovía "Aviación Civil Este". Esta obra, parte del proyecto de reubicación de la parada, se llevará a cabo durante los próximos cuatro meses.

Durante los últimos 15 días de diciembre, se realizaron cierres nocturnos en la zona para iniciar los trabajos de desmontaje de la estructura metálica y la rampa de acceso. Sin embargo, para agilizar la obra, a partir del 2 de enero el cierre será total en el carril en sentido centro – norte, específicamente a la altura de la iglesia "Pare de Sufrir".

Los conductores que necesiten circular hacia el norte por la avenida de Las Américas o desde la avenida Carlos Luis Plaza Dañín podrán utilizar los carriles centrales que se mantendrán habilitados. La ATM también recomienda tomar como rutas alternas las avenidas Francisco de Orellana, Miguel H. Alcívar y Pedro Menéndez Gilbert.

Detalles sobre la reubicación de la estación Aviación Civil Este

La Dirección de Obras Públicas del Municipio de Guayaquil acelera el proceso de reubicación de la estación "Aviación Civil Este" de la Troncal 2 de la Metrovía. Esta estación será fusionada con la parada "Aviación Civil Oeste", que se encuentra a pocos metros de distancia, lo que permitirá una mejor distribución del tráfico y un servicio más eficiente.

La Aurora: el desafío del tráfico pesado Leer más

El proceso de demolición y preparación del nuevo pavimento comenzará el 2 de enero y se extenderá por aproximadamente cuatro meses. La obra permitirá la expansión de la vía de cuatro a cinco carriles, lo que aliviará los problemas de tráfico en la zona. La ATM ha reconocido que el diseño vial anterior era deficiente, lo que había generado constantes congestiones.

(Le puede interesar leer: Demolición de parada de Metrovía: Así se intervendrá la av. de las Américas)

El proyecto también incluirá la mejora de la infraestructura peatonal, como la ampliación de aceras y la instalación de una nueva rampa de acceso para personas con movilidad reducida, sustituyendo la actual escalera del paso peatonal.

La inversión en esta obra es de 429.077 dólares y se prevé que esté terminada para junio de 2025, después de 180 días de trabajos continuos.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!