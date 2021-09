El Cabildo pide a los informales depurar la lista de los comerciantes que quiere legalizarse

Luego del plantón que los comerciantes informales de la bahía hicieron ayer en las calles del centro, para solicitar al Cabildo un espacio en el que puedan trabajar; el Municipio les respondió, solicitándoles que depuren las listas que previamente fueron enviadas para asignarles los sitios.

Que los reubiquen, regulen y les permitan trabajar, es lo que piden la mañana de este 28 de septiembre, decenas de comerciantes informales en el centro de Guayaquil.

El pasado 10 de septiembre, luego de una marcha anterior, la agrupación se reunió con la entidad para entonces entregar una nómina con todos los vendedores ambulantes que estaban dispuestos a legalizarse.

Ayer, según lo dieron a conocer los directores de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales, Gustavo Zúñiga, y de Justicia y Vigilancia, Xavier Narváez; tras la protesta, recibieron otra vez a los representantes, para hablar de la situación y pedirles que depuren la lista porque tiene incongruencias.

Zúñiga, según lo dio a conocer en un comunicado, pidió que corrijan el listado con el número de informales que trabajan de lunes a domingo, y no de forma eventual; y que incluyan sus datos reales. "Entre las inconsistencias encontradas, están 189 nombres repetidos, 113 con inconsistencias en las cédulas de identidad", dijo.

Los comerciantes informales presentes en la reunión tenían otra lista hecha a mano con 550 nombres, pero acatando el pedido de Zúñiga, se comprometieron a hacer la depuración y entregarla en formato digital.

El pasado martes, los comerciantes llegaron con megáfono, ollas y cornetas.

Zúñiga les informó que deben entregar sus listas por grupos de 10, 20 o 30 personas, según el número de vendedores ambulantes a los que cada uno representa. Así se avanzará más rápido en la revisión de los listados, proceso que se cumplirá en 5 días laborables. Una vez identificados serán carnetizados.

Luego de esto el Municipio asignará los sitios donde trabajarán, divididos en grupos de acuerdo a los listados que presenten, "pues no se dispone de un espacio donde reubicar a más de 400 personas en un mismo lugar, eso implicaría tener que expropiar un predio", advirtió

Esta, una idea que, a decir de la ciudadanía, no es descabellada. "Tenemos tantos solares y edificios vacíos en varios puntos de la ciudad, que no sería mala idea tener otras bahías. ¿Por qué no hay una en el norte y otra en el sur? Si los grandes países están aplicando esa tendencia de tener ciudades de 15 minutos, ¿por qué nosotros no lo hacemos también?", cuestionó Gustavo Ladines; al asegurar que ese idea de tenerlo todo -desde hospitales y escuelas hasta sitios de entretenimiento y plazas comerciales- en un radio que no supere ese lapso de tiempo, es ideal para acercar al ciudadano con la comunidad y evitar incluso los embotellamientos.