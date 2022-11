Los caballos vuelven a la playa ante la falta de normas en General Villamil

"Los caballos han vuelto a la playa. Dejaron de hacerlo unos días, cuando las autoridades prohibieron estos paseos, pero ya están nuevamente aquí. Se supone que ese tipo de paseos, donde evidentemente se los ha visto cansados a los animales, no deben hacerse más. Me apena verlos con sed, sin ganas de levantarse", se quejó la guayaquileña Stefanie Carpio, quien el fin de semana se encontraba en General Villamil Playas, por el feriado.

En el lugar, los miembros de la Asociación de Carperos 'Virgen de las Mercedes' se quejaron de la presencia de los animales. Denunciaron que más de uno hizo sus necesidades en plena arena, cerca de donde se encontraban los turistas, lo que ahuyentó más de una vez a las familias que se encontraban descansando.

Turistas como Kenia Mazzini se molestaron porque uno de los caballos dejó sus excrementos frente a la perezosa en la que reposaba. "Al decirle al dueño del animal que limpie, este se molesto y no lo hizo. Cómo descansar así", lamentó.

En septiembre pasado, EXPRESO publicó un reportaje en el que decenas de ciudadanos denunciaron el maltrato hacia estos animales, lo que motivó a la intervención del Municipio, el Ministerio de Turismo y de activistas ambientales.

Tras las denuncias y fijar entonces que no se ejecute más esa labor, ahora las autoridades resolvieron que la sigan desarrollando hasta que no se regularicen y se compruebe si los caballos están siendo maltratados, informó Miguel Lázaro, director de Control Municipal, que alertó de que se iba a establecer una hoja de ruta para la regulación de esta actividad.

En esa ocasión, como quedó grabado en un video, un hombre con una caña hincó cerca de la panza a un caballo sobre cuyo lomo estaba un joven en pantaloneta. El animal se inquietó y comenzó a moverse bruscamente, hasta que dobló sus patas traseras y cayó.

@GADPlayas a pesar de tener conocimiento del maltrato hacia caballos usados en paseos de playa permite que esto siga sucediendo. Las ONG exigimos una reunión urgente y atención a este tema. #PlayasSinCrueldad @RescateAnimalEC @mingasporelmar @MANimalistas @pacificolibreEC pic.twitter.com/RraSygT4uY — Pepe Castro V. (@pepecastrov) September 1, 2022

El jinete se levantó y el hombre con la caña molestó al equino, golpeándolo levemente 16 veces en su pata izquierda, que ha quedó en el aire. El animal, en el piso y al parecer sin fuerzas, intentó responder dando patazos al aire. No pudo más, estaba aturdido.

El pasado 6 de noviembre, Lázaro aseguró que los dueños de los corceles hacen caso omiso a lo resuelto, puesto que no existe una ordenanza municipal para sancionarlo. Dijo que es el Ministerio de Turismo y Medio ambiente el que deberá hacerse cargo de la sanción, por lo que esta semana en conjunto con las autoridades involucradas en el tema, harán nuevos paseos y definirán cómo se actuará.

Para la ciudadanía, sin embargo, ese argumento evidencia "una mentira". "Si no saben cómo actuar, si no hay ley que los proteja, si otra vez están en la calle; por favor, me van a decir que ahora van hallar solución. Esos animales no toman ni agua, están sedientos. Se los ve mal. Nuestras autoridades no sirven ni son conscientes de nada. Playas vive en el abandono por donde la quieras ver. Me apena e irrita tanto esa realidad. No hay quien defienda este balneario", se quejó Carolina Valdez, habitante que tiene una vivienda en la ciudadela Bellavista.