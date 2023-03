Los buses vuelven a estar en marcha en las calles de Guayaquil

Desde las 7:00 de este 24 de marzo los buses volvieron a circular en sus rutas y horarios regulares, tras pasar más de 24 horas con este servicio paralizado desde las 00:00 del 23 de marzo, hasta esta mañana.

El paro de transportistas urbanos que se dio ayer 23 de marzo generó caos en las vías, además de las fuertes lluvias que inundaron las calles de Guayaquil, la falta de uno de los principales medios de movilización para los guayaquileños dejó a la población en jaque y con pocas opciones como taxis o furgonetas, las cuales ante la falta de buses se aprovechaban de la situación para cobrar cantidades exuberantes por distancias cortas.

Tras el acuerdo entre el gobernador del Guayas, Francesco Tabacchi y el dirigente de la Federación de Transportistas Urbanos del Guayas (Fetug), Christian Sarmiento, para dialogar entre el gremio y el alcalde electo, Aquiles Álvarez, el próximo 5 de abril con respecto a la propuesta de elevar los costos del pasaje.

Ahora la ciudadanía señala estar más tranquila con el retorno de los buses, pero aún aquejan los hechos de ayer. "Me parece bueno que ya estén funcionales. Sin embargo, ayer fue un día de caos, y el hecho de que hayan paralizado un servicio público nos dejó peor. No se debería repetir esta clase de acciones, al menos no durante semejante emergencia que se presentó", reclama Julio Ortega, ciudadano.