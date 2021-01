Los bomberos Guayaquil rescatan a un gato atrapado en una alcantarilla

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil con dos vehículos de emergencia de la Unidad de Rescate Animal, inaugurada hace unos meses, acudió la tarde de este 22 de enero, al sector de Paraíso de la Flor, para rescatar a un gatito.

Según un comunicado enviado esta tarde, los rescatistas al llegar al sitio constataron que el felino que se encontraba con vida había caído a la alcantarilla y no podía salir por la profundidad del conducto subterráneo.

Tras varios intentos para atraer su atención con comida y sonidos, se pudo retirar al animal con el bastón de sujeción, una de las herramientas que se usa para este tipo de emergencias.

Hoy rescatamos a Russy, un pequeño gatito que se encontraba atrapado en una alcantarilla de Paraíso de la Flor. Dos vehículos de emergencia, entre ellos nuestra Unidad de Rescate Animal, trabajaron en la liberación del asustado felino, que fue entregado a su dueño. pic.twitter.com/QQEJaRf3x8 — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) January 22, 2021

Los rescatistas inmediatamente pusieron a buen recaudo al gato de nombre Russy y fue entregado a su dueño que se encontraba a pocos metros. El animal no presentó heridas.

Este tipo de servicio en emergencias con animales que se encuentran en situación de riesgo, como lugares de difícil acceso, espacios confinados, altura, agua, entre otros, realiza la institución desde hace varios años atrás; sin embargo desde septiembre de 2020 lo hace de una manera más tecnificada por medio de la utilización de herramientas, personal y recursos para este tipo de operaciones en la zona urbana y rural.

Dos vehículos de emergencia, entre ellos la Unidad de Rescate Animal, acudieron al rescate de Russy. Cortesía

Datos Solo el año pasado, los bomberos rescataron al menos 150 animales es situaciones de riesgo en Guayaquil.

Para ciudadanos como Romina Cepeda, habitante de la ciudadela Urdesa, que las entidades se preocupen cada vez más por proteger a los animales, resulta favorable. "Eso refleja que finalmente los estamos viendo como seres humanos y no como cosas, que es lo que por años pasó. Me alegro. Cada vez que escucho de rescates y noticias de este tipo, me alegro. Evidencia que estamos creciendo como ciudad", precisó; al hacer hincapié en la necesidad de que más instituciones públicas y privadas, se sumen a la batalla de cuidar y hasta adoptar un animal.

Desde la unidad, se han rescatado a perros que han estado atrapados durante un incendio o asimismo dentro de las alcantarillas. Los animales silvestres que han estado en riesgo de morir como producto de un incendio forestal, también han sido atendidos y salvados por el equipo bomberil.