incendio
El fuego fue controlado sin que se registraran víctimas, aunque dejó graves daños materiales.x:@BomberosGYE

Bomberos controlan incendio en imprenta de Mapasingue en Guayaquil

Un incendio estructural en una imprenta de Mapasingue, Guayaquil, movilizó a cerca de 50 bomberos

Durante la mañana de este lunes 26 de enero un incendio estructural se desató en una imprenta ubicada en el sector de Mapasingue Este, en la intersección de la Calle Quinta y la avenida Las Aguas. La alerta fue recibida alrededor de las 05:30 y rápidamente se activó una alarma tipo 2, lo que implicó la movilización de un importante contingente del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.

Según los reportes iniciales, las llamas se propagaron con rapidez debido a la gran cantidad de material inflamable almacenado en el lugar, principalmente papel y documentos propios de la actividad de impresión. Esto provocó el colapso parcial del techo y daños severos en una bodega de aproximadamente 60 metros cuadrados.

El despliegue de los bomberos

Cerca de 50 bomberos y once unidades acudieron al sitio, incluyendo camiones cisterna, escaleras mecánicas y vehículos especializados para recarga de equipos de respiración autónoma. La labor de los uniformados se extendió por varias horas, hasta lograr controlar el fuego y evitar que se propagara a edificaciones cercanas.

El Cuerpo de Bomberos informó que no se registraron víctimas ni heridos, lo que fue considerado un éxito dadas las condiciones de riesgo. Sin embargo, la magnitud del incendio dejó cuantiosas pérdidas materiales para la imprenta.

