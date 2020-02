Bomberas se desprendieron de su cabello para dar alegría

Si a las 10:45 de ayer, 4 de febrero, Flor María Suárez se hubiera visto al espejo, habría notado su rostro lleno de pequeños pelitos recién cortados. Se habría dado cuenta de que sus ojos brillaban tanto como su sonrisa y, habría visto su nuevo y corto estilo de cabello.

La bombera tenía miedo de mirar su reflejo. Hacía muchos años que no cortaba tanto la larga cabellera que caía como una cascada castaña sobre su espalda.

Antes, lo hizo por vanidad. Ahora se había desprendido de ella para regalar alegría, diría minutos después de levantarse del improvisado gabinete de belleza instalado en el patio de la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (Solca).

Cuando notó el filo de la tijera adentrarse en la cola de caballo que le hicieron, lejos de sentir angustia, con cada hebra que se desprendía de su cabeza, ella sentía libertad.

Estoy muy feliz por mi peluca. La de pelo sintético me picaba y me daba mucho calor. No me sentía bien usándola porque no se veía natural y a esta yo la puedo peinar.



Amelia Urresto

​paciente con cáncer