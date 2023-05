Resquebrajadas, hundidas y cubiertas de moho. Así se encuentran las veredas y aceras de varias manzanas de la ciudadela Bolivariana, norte de la ciudad, debido a la falta de mantenimiento.

Los residentes de esta zona señalan que por más de 15 años han insistido en el arreglo de todas las calles, pero nunca tuvieron respuestas. No obstante, están a la expectativa de una regeneración que esperan se cumpla en la nueva administración del alcalde electo, Aquiles Álvarez, que entra en funciones el próximo 14 de mayo.

Transitarlas representa un peligro, especialmente, para los adultos mayores y personas con discapacidad, ya que donde debería haber cemento hay un montón de tierra y piedras.

Usualmente los peatones se bajan de las veredas y van por la calzada, a pesar del riesgo que existe de ser arrollados por algún vehículo, señala uno de los habitantes de la ciudadela.

“Las aceras, parterres y veredas no han sido regeneradas desde hace varios años. No me acuerdo cuántos. Eso ha provocado accidentes de personas que resbalan y se caen por el mal estado de estos sitios”, señala.

Marita Mendoza, quien habita hace 20 años en la ciudadela, relata que el fin de semana pasado una amiga, que tiene dificultades para levantar su pie, tropezó y terminó accidentada.

“Se lastimó el rostro por culpa de esas aceras que son un riesgo. Imagínese los tropezones que sufren las personas ciegas. Pero, cuando se va en silla de ruedas es impensable transitarlas”, añade el cuestionar la falta de una regeneración