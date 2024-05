Guayaquil: Una boa se 'paseó' por la 9 de Octubre

La mañana de este lunes 27 de mayo el centro de Guayaquil se asombró por la visita de un 'transeúnte' poco común: una serpiente que se paseó por la intersección de la 9 de Octubre y José de Antepara.

La presencia del animal dejó atónitos a diferentes ciudadanos y trabajadores del lugar, quienes no dudaron en sacar sus celulares para grabar cómo serpenteaba el reptil. Esos videos se difundieron rápidamente en redes sociales.

El equipo de comunicación de Segura EP, explicó que el hecho fue reportado a las 08:40 y coordinó la atención del caso con la Unidad de Medio Ambiente de Policía Nacional (UPMA), para retirar la serpiente. Para las 08:55, el suceso ya fue controlado, indicó la empresa pública.

🔴URGENTE | Ciudadanía alerta sobre la presencia de una serpiente en plena intersección de 9 de Octubre y José de Antepara, en Guayaquil.

La UPMA retiró al animal del perímetro urbano. Cortesía: Segura EP

EXPRESO se contactó con la dirección municipal de Bienestar Animal quien detalló que esta especie se trata de una boa imperator.

Eliana Molineros, su directora, indicó que su presencia "no es algo de qué asombrarse o temer". Que no es venenosa y que no hay razón para alarmarse, agregó. "Es probable que el animal se haya perdido camino al río, espacios a los que usualmente se trasladan".

Molineros también detalló que ver un reptil en la ciudad no es algo nuevo o que represente un riesgo, pues es parte del ecosistema local e incluso se las encuentra en el Malecón o Puerto Santa Ana. "Solo es cuestión de moverlas o llamar a alguien para retirarlas al bosque o ecosistemas que usualmente habitan", acotó.

Finalmente, la boa fue liberada en el bosque Cerro Blanco.

Segura EP, por su parte, recomendó que en caso de avistar esto, no acercarse y llamar al ECU-911 para tratar el hecho.

