Metropolitano: Sin chantajes ni abusivo, Guayaquil exige cambios

Más de la mitad de agentes han sido sancionados. Honestidad y no imitar errores, algunos pedidos. Apoyo en seguridad, urgente

Hay cientos de uniformes que ‘desinfectar’. Que 467 de los 727 agentes de control municipal que tiene Guayaquil hayan sido sancionados en los últimos ocho meses (administración de Aquiles Álvarez) deja contrariada a la ciudad. El Municipio, que reveló la cifra, contó que las causas incluyen dar mal servicio, hacer comentarios desfavorables o incurrir en atrasos.

Pero también hay casos que han generado indignación tras difundirse polémicos videos de decomisos. Un ejemplo reciente fue el de los daños que generaron a una carretilla de comidas, razón por la que el Cabildo se pronunció en un comunicado en el que aseguró que tomó “medidas administrativas” contra los agentes involucrados.

Guayaquil grita por una mejora de esta gestión, pero ya no quiere un cuerpo de agentes que transmita miedo y desconfianza. A esa conclusión llegaron diferentes líderes comunitarios y dirigentes de comerciantes, en vista de que este lunes 27 de mayo Segura EP rendirá cuentas y pronto saldrán a las calles otros 700 agentes.

Uno de ellos es Galo Ruiz, presidente del comité barrial de la undécima etapa de la Alborada. “Acá en la Alborada veo a comerciantes que venden y (cuando observan a un agente) es como que ven al diablo, porque salen corriendo. No hay acercamiento o trato con las personas. En vez de tener una confianza con la autoridad, aquí lo que les toca es correr”, manifiesta Ruiz, quien sugiere que un grupo de agentes debe estar enfocado en temas de seguridad ciudadana.

Luis Tomalá, dirigente comunitario de la ciudadela Mucho Lote 2, en cambio subraya que el problema principal es la poca consciencia de la ciudadanía sobre el uso del espacio público, mientras que el accionar de los metropolitanos debería estar coordinado con otras entidades municipales. “Ese es el reto principal: no solo mejorar la imagen de los metropolitanos, sino también aumentar la consciencia sobre el uso adecuado del espacio público, con una estrategia transversal”.

Se debería hacer una campaña de concientización de quienes infringen la ley, y que el Municipio esté consciente de lo que se va a corregir, porque se necesita ese trabajo Nelson Yépez Experto en seguridad ciudadana

Uno de los puntos donde en su mayoría se encuentran los metropolitanos es el centro de la ciudad, por lo que EXPRESO recorrió tramos de la Bahía y la avenida 9 de Octubre para conocer los comentarios de dirigentes, quienes tienen muchas expectativas.

En la intersección de Olmedo y Eloy Alfaro está Nelson Muñoz, presidente de la Asociación 4 de Diciembre, quien mantiene la esperanza de que los nuevos uniformados no cometan los desaciertos de sus colegas. “Espero que puedan ser diferentes, que ordenen Guayaquil y trabajen de acuerdo con lo que se les ha encomendado”.

Un comentario similar tuvo Roberto Molina, presidente de la Asociación Raúl Baca Carbo, en las calles Eloy Alfaro y Mejía. “Día a día que me paro en esta esquina, lo primero que veo es el soborno con los vendedores ambulantes, la coima (...) No están cumpliendo los metropolitanos, por eso ahora esperamos que salgan con buenas intenciones para que ejerzan su profesión en Guayaquil sin coima”, recalca Molina, quien también hace un llamado para que exista una organización, tanto de los comerciantes regularizados como de los no regularizados.

En los módulos comerciales, sitios turísticos, entre otros, están los uniformados. Miguel Canales

En tanto, el alcalde, que el viernes 24 de mayo rindió cuentas al cumplir su primer año de gestión, se ha referido a la gestión del cuerpo de agentes en sus redes sociales. En estos ocho meses en los que más de la mitad de la plantilla de uniformados han sido sancionados, aseguró que se han ejecutado 48.000 operativos, en conjunto con otras direcciones. Y que estos equipos han supervisado 13 cuadrantes estratégicamente divididos para enfocarse en las áreas más críticas de la urbe. “Reitero que el uniforme y la autoridad sirven para ejercer control, no para abusar y transgredir la dignidad de los guayaquileños”, alegó Álvarez.

Promoción. 700 nuevos agentes se encuentran cursando la etapa final de su preparación. Cortesía

En torno a los 700 nuevos agentes, se conoce que están cursando la etapa final de su selección, que comprende la formación académica en 37 materias. El programa educativo ha tenido una duración de 1.110 horas y, según el Municipio, los nuevos agentes han sido instruidos en temas como ordenanzas, derechos humanos, ética profesional y gestión de riesgos.

La autoridad debe tener un plan de ayuda hacia la gente y que también dé seguridad. Comenzar a dividirlos para el tema de ordenanzas y otros para seguridad Galo Ruiz

Presidente del comité barrial de la 11.ª etapa

“¡Pronto tendremos nuevos agentes en las calles que velarán por un Guayaquil más seguro y ordenado!”, fue la leyenda que, con fotografías de los jóvenes, publicó el Cabildo el 18 de mayo.

A esperar entonces al nuevo personal. Pero con cambios urgentes, sentencia el ciudadano.

