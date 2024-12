Bellavista se convirtió en una 'pista de patinaje' por la lluvia

La tarde del 12 de diciembre, una repentina lluvia inundó varias calles de Guayaquil. No obstante, hubo otros barrios que resultaron afectados de manera diferente: las vías quedaron resbalosas, lo que imposibilitó la movilización de vehículos e incluso ocasionó choques.

Esta situación se reportó en el sector de Bellavista, más específicamente en la calle Jorge Perrone, vía que conduce al Mirador de esta ciudadela ubicada al norte de Guayaquil, donde se observaron varios vehículos deslizándose, incluso sin estar encendidos.

Ciudadanos como Ashley Orozco denuncian que esta situación ocurre cada año en esta ciudadela del norte de la urbe, y que los accidentes durante esta temporada son tan comunes que la comunidad ya no se asombra, sino que solo los agrega a la lista de vehículos afectados.

Así se vivio la subida y bajada de vehículos en el cerro de BellaVista el día de hoy en la primera lluvia fuerte de Guayaquil. pic.twitter.com/2UIENjCX2f — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) December 13, 2024

“El año pasado, el carro de mi padre se deslizó hasta la principal. Ni supimos lo que pasaba hasta que un vecino nos levantó y nos alertó: ‘Veci, su carro quedó hecho pedazos’. Dijo eso y vimos, a unos 20 metros de distancia, nuestro carro, un Aveo rojo. La parte delantera quedó completamente destruida; chocó contra un poste. Por suerte, nadie resultó herido, pero todos los costos de reparación fueron enormes. Hasta hoy seguimos pagando la deuda que nos dejó el accidente”, relata Orozco.

Ayer, Orozco y más residentes fueron, una vez más, testigos de estos incidentes, tanto de conductores que intentaban llegar a sus hogares como de vehículos que comenzaron a deslizarse por la gran cantidad de agua que atravesó este sector. Esta vez, los siniestros fueron captados en cámara.

Ante esta situación, que llegó a los ojos de todos los ciudadanos del Puerto Principal, la Alcaldía de Guayaquil anunció el 13 de diciembre que, a través de la Dirección de Obras Públicas, llevarán a cabo desde el lunes 16 de diciembre una intervención urgente en la calle Jorge Perrone.

El Municipio anuncia el arreglo de la vía

De acuerdo con el comunicado, realizarán arreglos provisionales en el pavimento de este punto, que, debido a las condiciones climáticas y al tránsito vehicular constante, ha sufrido un desgaste, lo que ha generado poca o nula fricción entre las llantas y el pavimento.

Además, anuncian que, una vez concluida la temporada invernal, esta Dirección Municipal coordinará los trabajos definitivos. No obstante, los ciudadanos temen que estos trabajos no sean suficientes o que no se completen de forma eficaz en este periodo.

“La Alcaldía promete de todo, pero ojalá cumplan. Y si lo hacen, que sea un buen trabajo, no algo que a la semana ya veamos de nuevo, con carros patinando por la calle”, comenta el morador Ismael Andrade.

