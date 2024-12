Accidente de tránsito en Urdesa provoca fuerte congestión vehicular

La mañana de este viernes 13 de diciembre se registró en Urdesa, al norte de Guayaquil, un siniestro de tránsito en el que un vehículo liviano quedó volcado en la intersección de la avenida Víctor Emilio Estrada y Guayacanes.

De acuerdo con los habitantes del sector, este accidente ocurrió cerca de las 09:30 y causó un fuerte congestionamiento en el punto. Según los automovilistas que recorrieron la zona, tardaron más de una hora en atravesar la avenida Víctor Emilio.

Se reporta fuerte accidente de tránsito en Victor Emilio Estrada y Guayacanes. pic.twitter.com/z7XMYyyBnH — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) December 13, 2024

“Yo iba camino a mi trabajo cuando me encontré con que la Víctor Emilio estaba colapsada. No sabía qué pasaba, y lo único que hice fue seguir con mi trayecto habitual. Pero cometí un error total; estuve atrapado desde las 10:00 hasta casi las 11:00 en esta vía. No había forma de cambiar de carril, los demás conductores no te dejaban, y el tráfico que se armó, por gente que no daba paso al resto o se quedaba viendo el accidente, fue impresionante. La ATM necesita mejorar sus técnicas para que la circulación mejore durante un accidente de tránsito”, relata el ciudadano Marcelo Ruiz.

Además, según imágenes compartidas a través de redes sociales, agentes de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) llegaron al lugar para asistir en la emergencia. De acuerdo con el departamento de comunicación de Segura EP, se reporta un ciudadano herido.

Accidentes del 2024

Este hecho se suma a los 898 casos registrados entre septiembre y noviembre de 2024, fechas en las que se registró el período más largo de cortes de luz de este año. Para el mismo período de 2023, la cifra fue de 752 siniestros.

Ante esta situación, los guayaquileños exigen que se aumente el número de agentes activos durante los apagones, pues atribuyen estos accidentes y otros sucesos a la falta de luces de tránsito y a la poca iluminación durante la noche.

Atención!!!! En las calles Victor Emilio Estrada , un choque ha causado un fatal tráfico vehicular, buscar vías alternas pic.twitter.com/vUr9sWPkwY — Fati💜 (@Rizzo1Fatima) December 13, 2024

“Yo he visto cómo, por la falta de luz en la noche, los vehículos colisionan porque no ven al otro. En estos puntos ciegos, debería haber agentes de tránsito guiando a los conductores para evitar estas malas experiencias, pero nunca están donde se les necesita”, sentencia Federico Guzmán.

La ATM indicó a EXPRESO que estos casos no son provocados por los apagones, sino por impericias de los conductores al no respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito.

Según un estudio de la Universidad Johns Hopkins, el 48% de los vehículos no respetan los límites de velocidad. La entidad de tránsito explicó que las siniestralidades son asociadas a distintas causas y que, durante los apagones, se pueden contemplar varias, como no ceder el derecho de paso a los vehículos, irrespeto a la señalización, no mantener distancia entre los vehículos, entre otras.

