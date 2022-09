El cuerpo de un infante fue encontrado en la tarde del 28 de septiembre en medio de la basura por un hombre del sector que estaba recolectando desechos, el mismo que luego alertó a los vecinos de Vergeles, en la avenida Narcisa de Jesús. De acuerdo a los testigos de este hecho, el bebé se encontraba con vida cuando fue hallado, pero no resistió.

Un bebé fallecido fue encontrado entre desperdicios Leer más

EXPRESO se contactó con la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro de la Policía Nacional (Dinased) para conocer si el cuerpo hallado es de un bebé de 5 meses o un feto de 5 meses, el cual fue abandonado. El jefe de la Dinased de zona 8. Héctor Herrera, dijo no contar con datos de si el mismo es un feto o ya nacido, la hora en que fue encontrado o quien fue el perpetrador de este hecho.

De acuerdo a testigos de la zona, el cuerpo fue hallado alrededor de las 18:30.

Frente a este suceso, la ciudadanía hace un llamado de atención ante esta clase de situaciones que atentan con la vida de los recién nacidos.

#URGENTE🚨 en Guayaquil: Un bebé murió luego de ser abandonado en medio de la basura en la autopista Narcisa de Jesús. pic.twitter.com/bDqb4ejFMI — Por Guayas (@PorGuayas) September 29, 2022

"No es posible que hagan esto, si no quieren al infante, pueden buscarle un orfanato, pero no dejarlo morir de forma tan cruel", señala Romina Yanez, moradora del área.

Un bebé fue hallado sin vida en el basurero de un hospital, en Quito Leer más

"No importa que sea un feto o un bebé, lo que esa persona hizo es cruel, dejando a la criatura como si fuera basura, lo bota y ahí quedo", comenta indignado Fabricio Marcillo, quien de igual forma, señala que para hacer este acto, es mejor dejarlo en un orfanato.

Asimismo, se reportó ayer 28 de septiembre, en el hospital del IESS de Quito (la casa de salud de Cotocollao) otro infante muerto, que fue encontrado en una funda de basura. El infante aún se encontraba unido a su cordón umbilical.

"Esto se ha vuelto un problema que cada vez se escucha más, el abandono de infantes, y me causa demasiada lastima... Entiendo que hay gente que no quiere o aún no quieren ser padres, pero no logro meter en mi cabeza como alguien es capaz de dejar botado como si fuera otro objeto, a su propia sangre", dice Michael Arce, ciudadano de la urbe.