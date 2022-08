Los barrios del norte quieren calles libres por siempre, no parches que duren solo semanas

Luego de que EXPRESO publicara una nota sobre la cantidad de quejas y problemas que generan los cuidadores de carros informales en las calles de la Alborada, la Kennedy y Sauces, el Municipio realizó un operativo en esta última ciudadela para retirar los artículos con los que se adueñan de la vía pública.

Conos, separadores, gavetas de cola y de cervezas, estructuras de madera y caña, fueron apenas algunos de los objetos que hallaron en Sauces 7; y como se denunció semanas atrás, eran usadas para separar espacios e improvisar estacionamientos.

La molestia, a decir de los ciudadanos, se daba debido a que los obstáculos impedían que las propias familias puedan ocupar las veredas al pie de sus hogares.

“Hubo días en los que llegaba a almorzar y me topaba con estructuras de metal que, por la prisa, me obligan a dejar mi vehículo dos cuadras lejos de donde me correspondía estacionar. Ojo, esto ha venido pasando ya desde hace un año. Que hagan ahora el operativo es oportuno. Sin embargo, estos deberán ser permanentes para evitar que, como pasa en todos los rincones de Guayaquil, a los pocos días del control los ‘franeleros’ vuelvan”, indicó Ítalo Palacios, de Sauces 7.

En la Alborada, donde el problema es evidente en las etapas 4, y 5, sobre todo, las familias piden un operativo similar.

“Aquí no puedes recorrer a pie la ciudadela porque sobre la acera los negocios asimismo se adueñan. Te lanzan entonces a la calle y ves carros por todos lados, en ambos extremos de la vía, y no son de las familias”, se quejó Olga Ordóñez, habitante de la IV etapa; que además alertó que entre los cuidacarros hay delincuentes que se hacen pasar por ellos. “Allí la razón del porqué se “desaparecen” cada vez más seguido los accesorios de autos”, añadió.