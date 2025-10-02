Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

crimen de mujer en el malecón de Playas
La víctima trabajaba en un local frente al parque infantil, donde niños con sus madres y padres jugaban al momento del crimen.EXPRESO

Balacera en el malecón de Playas: madre fue asesinada frente a un parque infantil

Sicarios le dispararon a Karina Navarrete mientras atendía un bar. Sus familiares dijeron que no había sido amenazada

La alegría de los niños que jugaban en el parque infantil del malecón de General Villamil Playas se transformó en gritos de horror cerca de las 16:00 de este jueves 2 de octubre. 

RELACIONADAS

Las risas fueron silenciadas por el estruendo de cinco disparos que impactaron en el cuerpo de Karina Navarrete, de unos 35 años, quien trabajaba atendiendo una licorera en un quiosco.

Testigos narraron que dos hombres llegaron en moto al local y dispararon a la mujer. Mientras los asesinos escapaban hacia Posorja, padres y madres corrían despavoridos, cargando a sus hijos que lloraban y gritaban en busca de refugio entre los árboles y baños del parque.

La víctima quedó desplomada sobre el piso, recostada en botellas de licor, con cinco impactos de bala que acabaron con su vida en segundos. Sus familiares, entre llanto y desesperación, aseguraron que Navarrete no había recibido amenazas ni mensajes extorsivos

La feria de las ostras en Playas

Crimen en Playas: alias Gato Aurelio fue asesinado en una cevichería

Leer más

La víctima deja en la orfandad a dos niños y residía en el barrio 25 de Julio, una zona catalogada como de alto riesgo.

Crimen se cometió en zona transitada por niños y jóvenes

Este nuevo hecho de sangre, perpetrado a escasos metros de donde adolescentes suelen practicar patinaje, revive el temor en la ciudadanía que denuncia una ola creciente de inseguridad en Playas.

Pese al patrullaje policial y militar, los crímenes, secuestros, extorsiones y amenazas al comercio no cesan en este cantón costero de Guayas.

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Obras en Cumbayá provocan cierre vial parcial en avenida María Angélica Idrovo

  2. Nuria Butiñá: no hubo votos para la destitución, pero su caso aún no está cerrado

  3. Balacera en el malecón de Playas: madre fue asesinada frente a un parque infantil

  4. Denisse de la Cruz acusa de “sinvergüenzas” a líderes en consejo de la Conaie

  5. Banderas, música y civismo marcaron el Pregón Octubrino en la UG

LO MÁS VISTO

  1. Bono de Desarrollo Humano octubre de 2025: Cómo consultar si recibo el pago

  2. Bono Incentivo Emprende: ¿cómo postular y obtener los $1.000?

  3. Bono Incentivo Emprende: accede aquí al registro oficial con enlace directo

  4. Bono Incentivo Emprende: ¿Qué hago si niegan mi solicitud, puedo apelar la decisión?

  5. Vías cerradas hoy, 2 de octubre de 2025, por el paro nacional en Ecuador

Te recomendamos