Balacera en el malecón de Playas: madre fue asesinada frente a un parque infantil

Sicarios le dispararon a Karina Navarrete mientras atendía un bar. Sus familiares dijeron que no había sido amenazada

La víctima trabajaba en un local frente al parque infantil, donde niños con sus madres y padres jugaban al momento del crimen.

La alegría de los niños que jugaban en el parque infantil del malecón de General Villamil Playas se transformó en gritos de horror cerca de las 16:00 de este jueves 2 de octubre.

Las risas fueron silenciadas por el estruendo de cinco disparos que impactaron en el cuerpo de Karina Navarrete, de unos 35 años, quien trabajaba atendiendo una licorera en un quiosco.

Testigos narraron que dos hombres llegaron en moto al local y dispararon a la mujer. Mientras los asesinos escapaban hacia Posorja, padres y madres corrían despavoridos, cargando a sus hijos que lloraban y gritaban en busca de refugio entre los árboles y baños del parque.

La víctima quedó desplomada sobre el piso, recostada en botellas de licor, con cinco impactos de bala que acabaron con su vida en segundos. Sus familiares, entre llanto y desesperación, aseguraron que Navarrete no había recibido amenazas ni mensajes extorsivos.

La víctima deja en la orfandad a dos niños y residía en el barrio 25 de Julio, una zona catalogada como de alto riesgo.

Crimen se cometió en zona transitada por niños y jóvenes

Este nuevo hecho de sangre, perpetrado a escasos metros de donde adolescentes suelen practicar patinaje, revive el temor en la ciudadanía que denuncia una ola creciente de inseguridad en Playas.

Pese al patrullaje policial y militar, los crímenes, secuestros, extorsiones y amenazas al comercio no cesan en este cantón costero de Guayas.

