Plan escuela segura en playas
Estudiantes ingresan a sus instituciones educativas en Playas bajo resguardo policial, como parte del plan “Escuela Segura” activado tras el estado de excepción.MINISTERIO DE GOBIERNO

Estudiantes de Playas retornan a clases presenciales bajo medidas de seguridad

La Policía Nacional activó el plan “Escuela Segura” para resguardar el ingreso de los alumnos tras de estado de excepción

Con normalidad y sin incidentes, este lunes 22 de septiembre retornaron a clases presenciales los estudiantes de las 39 instituciones educativas del cantón Playas, después de dos meses de suspensión a raíz de la masacre registrada en el barrio Altamira, donde once personas perdieron la vida.

El estado de excepción decretado por el COE Cantonal el pasado 20 de julio culminó el jueves 18 de septiembre, lo que abrió paso al regreso progresivo de alumnos de inicial, básica y bachillerato a sus aulas. Desde las primeras horas de la mañana, se observó un ambiente de orden en los planteles.

Opiniones divididas entre padres de familia

En este retorno, las opiniones de los padres de familia se mantuvieron divididas: algunos consideran que aún es necesario continuar en modalidad virtual, mientras que otros respaldan la presencialidad como parte de la normalidad que busca recuperar la ciudad.

La Policía Nacional implementó el plan “Escuela Segura” y desplegó personal en los accesos a planteles como Rashid Torbay, Juan Gómez Rendón, Juan Bautista Yagual, 15 de Agosto y Laura Vicuña, entre otros. Los uniformados realizaban patrullajes preventivos y acompañaron la llegada de los estudiantes a las instituciones.

El alcalde, Gabriel Balladares, presidente del COE Cantonal, aseguró que en coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se reforzarán los operativos de seguridad. “Se mantendrá un seguimiento permanente para garantizar la tranquilidad de la comunidad educativa”, declaró.

Hasta el cierre de esta edición, la entidad policial confirmó que la jornada transcurrió sin novedades en todo el cantón.

