Crimen en Playas: alias Gato Aurelio fue asesinado en una cevichería

El sicariato fue cometido por dos sujetos que llegaron en tricimoto al sector de La feria de las ostras, según testigos

En este sector de restaurantes se cometió el asesinato de alias Gato Aurelio.

La violencia volvió a golpear este lunes 15 de septiembre en General Villamil Playas. En una cevichería, ubicada a una cuadra del malecón, fue asesinado alias Gato Aurelio, en medio de los clientes.

Ocho disparos en la cabeza lo dejaron sin vida sobre el piso del local. Testigos aseguran que fueron dos hombres quienes cometieron el ataque.

Llegaron en una tricimoto amarilla, cubierta con lona verde y, tras cometer el crimen, huyeron hacia la parroquia Posorja, perdiéndose entre las calles antes de que alguien pudiera reaccionar.

El terror quedó marcado en las miradas de los comensales que presenciaron la ejecución. Se conoció que la víctima tendría un largo historial de antecedentes penales.

Violencia no cesa en Playas

Este nuevo crimen recuerda que la violencia no ha dado tregua en el cantón. Hace unos días, tres personas fueron asesinadas en una sola jornada.

También casas y locales comerciales han sido baleados como parte de la intimidación por extorsiones, que mantienen en zozobra a comerciantes y familias enteras.

A pesar de la presencia de policías y militares por el estado de excepción cantonal, las balas siguen marcando el pulso de la vida diaria en Playas.

La ciudadanía, cansada y temerosa, reclama respuestas urgentes a unas autoridades que parecen desbordadas ante el poder del crimen organizado.

