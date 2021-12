Los rigurosos controles en la tradicional bahía de Guayaquil pasan factura a otros sectores de la ciudad. Con el inicio del último mes del año, el comercio informal se desplaza a zonas populares donde el control municipal es menos estricto que en las áreas regeneradas.

Uno de ellos es el conocido Pedregal, en la confluencia de los Guasmos Sur, Norte y Central, donde el comercio se toma de a poco las veredas y calles, para ofrecer una variedad de productos.

“Ahora en diciembre las ventas han aumentado y estamos reanimados todos”, señala Ricardo Ordóñez, quien califica como bueno el sector donde recién está trabajando, en un puesto de venta de zapatillas que le pertenece a otra persona, ubicado entre la acera y la calle de una esquina de la avenida Abdón Calderón y Las Esclusas.

Según el joven, el sector es propicio por la afluencia del tránsito peatonal y vehicular. Además, porque no hay ese estricto control que se ejecuta en la bahía por parte de los agentes metropolitanos, quienes han redoblado su presencia en ese sector tras las medidas cautelares dictadas en una acción de protección presentada por un grupo de vendedores informales.

La mañana de ayer, los comerciantes formales hicieron un plantón en las calles Olmedo y Eloy Alfaro y se declararon en reunión permanente ante la resolución del juez José Suárez, lo que a su vez generó el desplazamiento de más metropolitanos y dejó en escena las aceras de negocios totalmente despejadas al transito peatonal.

Un escenario distinto al que se vive en los últimos días en el Pedregal y Las Esclusas, que en horas de la tarde y los fines de semana se convierten en la bahía de la informalidad. En anteriores publicaciones, EXPRESO ha advertido sobre la presencia de informales en varios sectores de las ciudadelas Alborada, Sauces, Pradera.

“Si bien uno encuentra de todo y barato con estas ventas, hay momentos en que no se puede ni caminar por aquí”, mencionó Sebastián Bohórquez, morador del Pedregal.

Jesús Córdova, de nacionalidad venezolana, asegura que antes los controles eran más fuertes en el sector, pero se vuelve flexible en épocas de Navidad y Año Nuevo.

Añade que son pocos los comerciantes informales de la bahía que han llegado al sitio. Los reconocen porque “andan ambulantes”.

Afirma que no hay problema por utilizar lsa aceras, lo que es corroborado por Dayse Villagrán, habitante y vendedora. Según ella, la contrariedad se da cuando los dueños de casa se quejan al Municipio. Y lo hacen cuando les tapan el paso de entrada o garaje a sus viviendas. Igual que otros comerciantes informales, asegura que no se opone a las ordenanzas municipales. “Si los metropolitanos nos dicen que tenemos que salir, lo hacemos”. Según cuenta, hace pocos meses intentó instalarse en la bahía, en una parte de la acera de la que se habían apropiado extranjeros, quienes pretendían cobrarle $ 5 por el espacio, por lo cual prefirió estar cerca de su casa; como lo hace Isabel Acosta, quien aprovecha su acera para instalar también un puesto de venta de ropa. “Se sale de las casas por temporada navideña”, comenta la joven madre, al destacar que por lo pronto las ventas están bajas.

El problema viene porque no piden permiso. Nadie se opone a la ley. Si los metropolitanos nos dicen que tenemos que salir, lo hacemos. Cuando no se puede, no se puede.



Dayse Villagrán,

habitante y comerciante informal