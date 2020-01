Los representantes del gremio de la educación particular se reunieron para analizar la prueba Ser Bachiller

La prueba Ser Bachiller, que se tomó desde el lunes hasta el jueves pasado en el ciclo Costa, también preocupa a los representantes de los gremios de la educación particular del país, quienes mantuvieron ayer una reunión para buscar alternativas de evaluación que no perjudiquen a los jóvenes en su futuro estudiantil.

El examen le sirve al estudiantes para graduarse de bachiller en el colegio y postular para una carrera en el sistema de educación superior.

Los representantes de los planteles privados plantean que la prueba se suprima y que sean los colegios los que la tomen para graduar al estudiante y que cada universidad formule su propio examen de ingreso, dependiendo de las habilidades que pretenda medir en cada estudiante.

Debe existir un examen verdaderamente justo y equitativo que mida realmente lo que el chico ha aprendido en su vida estudiantil, y no una evaluación que frustre su futuro.

Martha Córdova, presidenta de Fedepal



Martha Córdova, presidenta de la Federación de Establecimientos Particulares Laicos (Fedepal), asegura que la prueba Ser Bachiller ha abierto la visión de lo que está pasando en el país con respecto a la calidad educativa. “Como gremios que representamos a varios colegios, queremos buscar soluciones. Pero no lo podemos hacer solos, sino que deben involucrarse todos los entes, como la Asamblea, ministerios y sociedad, que puedan aportar con un plan común sobre qué hacer para mejorar esta situación”, manifiesta.

Abelardo García Meneses, presidente de la Corporación para la Calidad de la Educación (Corpeducar) Guayas, asegura que el país se está desgastando en realizar una prueba Ser Bachiller que todos los años trae problemas en su aplicación, cuando se podría tener un indicador internacional válido, de un ente autónomo que esté fuera del control del ministerio y que aporte datos que permitan mejorar el sistema actual de educación.

Teodoro Álvarez, presidente nacional de Corpeducar, menciona que hay otros indicadores para medir el aprendizaje que el estudiante ha tenido en el colegio y no necesariamente la Ser Bachiller, que en dos horas y media pretende determinar toda una vida estudiantil de un joven que a lo largo de 12 años de estudios ha sido brillante.

Esos otros indicadores, añade Álvarez, son las pruebas que recepta el Programa de Bachillerato Internacional, en las que los chicos obtienen buenos promedios, o las pruebas Collage Board, que son superiores.

Necesitamos que todos los colegios trabajen en una orientación vocacional, para guiar al chico por el camino que debe seguir una vez que se gradúe de bachiller.

Teodoro Álvarez,

presidente nacional de Corpeducar



El educador explica que en los últimos días ha visto a abanderados de colegios, con trayectorias académicas brillantes, que han obtenido pocos aciertos en la evaluación;así como padres que no saben si reclamarle al colegio o a la academia que los preparó. Tampoco saben cómo el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval) va a calificar la prueba. “El colegio no es responsable del enorme nivel de afectación que tienen los chicos con la Ser Bachiller. El problema es que no se está ejecutando un proyecto transparente de evaluación”, recalca.

Durante la reunión, que contó con la presencia de una veintena de rectores de varios colegios de la ciudad, se planteó la necesidad de articular la educación secundaria, la profesional, la técnica y el mapa ocupacional del país. “Mientras no alineemos aquello, siempre la escuela le va a echar la culpa al kínder de sus resultados; el colegio, a la escuela; la universidad, al colegio; y se genera un tema que no conduce a ningún lado, cuando lo importante es mejorar la calidad educativa”, argumenta.