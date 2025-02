Otra vez baches en el Puente de la Unidad Nacional: Cierre por reparaciones

Surgen críticas y dudas. Este sábado 22 de febrero, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) anunció el cierre de un carril de circulación en el Complejo de Puentes de la Unidad Nacional, que conecta Guayaquil con Durán. La restricción, que surge a pocos meses de que se hayan realizado trabajos similares (y repetidos, por tramos, en 2024) será de 11:00 a 17:00, con el objetivo de realizar trabajos de bacheo en la vía.

Un tramo del Puente de la Unidad Nacional estará cerrado: conozca la fecha Leer más

La medida afectará a los conductores que transiten por la zona durante esas horas, por lo que se recomienda tomar precauciones y buscar rutas alternas. Personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) estará presente en el área para garantizar la seguridad y facilitar el flujo vehicular durante el cierre, según anunció el MTOP en un comunicado.

(Le puede interesar leer: Se rehabilita el tránsito en Puente de la Unidad Nacional tras caída de árboles)

El MTOP indicó que, debido a la naturaleza de las reparaciones, el transporte pesado deberá circular por el Puente PAN mientras dure el cierre.

Reacciones ciudadanas ante los continuos cierres

Sin embargo, el anuncio ha generado diversas reacciones entre los ciudadanos. Muchos cuestionan la ejecución de estos trabajos, ya que, hasta hace poco, se realizaron cierres viales durante el año pasado para reparar la misma vía (además del tramo que conecta a Guayaquil con La Puntilla, en Samborondón).

Puente de la Unidad Nacional otra vez haciéndose huecos. No entiendo cómo es posible que en menos de 3 años de haber sido arreglado, cráteres empiezan a aparecer. — Michelle Cajuste ★🇪🇨🇩🇴🌹 (@MichuCajuste) February 14, 2025

Desde hoy permanecerán cerrados dos tramos del Puente de la Unidad Nacional Leer más

"Hubo cierres larguísimos y que se hicieron en varios meses del año, muchos. Tuvimos fines de semana caóticos. Estas labores no debieron ejecutarse, por lo tanto, tan pronto. ¿Tan poco duró el asfalto? ¡Qué insensatez! Monitoreen eso. ¿Por qué un nuevo asfaltado? Que alguien lo explique y tome las cosas con seriedad", expresó Armando Cruz, habitante La Garzota que tiene un negocio en Durán, por lo que va y viene de una ciudad a otro y se siente afectado.

"¿Y si llueve como ha llovido todos estos días? ¿Qué haré? Con menos carriles u obstáculos para circular todo será un infierno. La misma pesadilla que ya vivimos el pasado jueves (20 de febrero) con la lluvia registrada en gran parte de la Costa", cuestionó.

(Le puede interesar leer: Un ataque armado deja dos heridos en el puente de la Unidad Nacional)

Por otro lado, la usuaria de X, Nicole Yagual, compartió su indignación en redes sociales: "Tanto se demoraron arreglando el Puente de la Unidad Nacional y ya está lleno de baches de nuevo. Estado: indignada", añadió.

Estimada, le ruego pueda atender nuevamente el puente de la unidad nacional en coordinación con @ObrasPublicasEc @RobertoLuqueN porque por todos lados esta lleno de crateres, creando un peligro al transitar. — Carlos Garcia (@lxDarkerxl) February 21, 2025

Frente a esta situación, la ciudadanía pide que a través de un comunicado explique las razones por las que se hace la intervención. "Quiero escuchar que los trabajos son preventivos y que no hay un solo bache. Pero dudo que lo hagan. Y es que en mis recorridos ya me toca esquivar uno que otro. Claro, no son los cráteres del año pasado, pero no debieron aparecer. Creo que no han pasado ni 6 meses desde el último cierre", agregó Belén Torres, guayaquileña.