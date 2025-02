Un ataque armado deja dos heridos en el puente de la Unidad Nacional

La violencia no da tregua en el Gran Guayaquil. Esta vez, un ataque armado deja dos heridos graves en el puente de la Unidad Nacional.

Datos registrados hasta el momento

La tarde de este lunes 17 de febrero, la violencia volvió a azotar a la zona del puente de la Unidad Nacional, en el tramo que conecta a Durán con la Puntilla, cuando un hombre y una mujer fueron víctimas de un ataque armado mientras circulaban en su vehículo. Los sicarios interceptaron el auto de la pareja y abrieron fuego, dejando a ambos gravemente heridos por los múltiples impactos de bala.

Según los testimonios y un video que rápidamente se difundió en redes sociales, se pueden ver al menos doce impactos en la puerta del piloto, tanto en el vidrio como en la parte baja del automóvil. El hombre recibió la mayor parte de los disparos, mientras que la mujer también resultó herida en el ataque.

Fuerte ataque armado en el puente de la Unidad Nacional. https://t.co/laQHcD1sd0 pic.twitter.com/oyXz4xVEWx — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) February 17, 2025

Paramédicos llegaron al lugar para proporcionar atención inmediata a las víctimas y trasladarlas de urgencia a un hospital. La Policía, por su parte, acordonó el área para realizar las investigaciones pertinentes, lo que causó una fuerte congestión vehicular en la zona por varios minutos.

Al menos una docena de tiros recibió la pareja, según se puede ver en el vehículo atacado por los delincuentes. Álex Lima

Reacción de los residentes: Angustia y desesperación aumentan

La situación desató una ola de indignación entre los residentes y conductores del sector, quienes no dejan de expresar su preocupación por la creciente inseguridad que afecta a la región. Laura Romano, vecina de La Puntilla, reaccionó con desesperación: "Es increíble lo que estamos viviendo. Ya no puedes salir a hacer nada sin miedo. No puedes ir a trabajar o llevar a los niños al colegio sin temor. Es una situación que nos está agobiando. Alguien tiene que tomar acción, porque no podemos seguir viviendo así".

Por su parte, Carolina Estrella, quien también reside en La Puntilla, expresó con angustia, catalogando de insostenible la crisis en materia de seguridad que se está viviendo. "Es insostenible, estoy considerando irme del país. Todos los días muertes, y no solo en las calles, también en las casas, en los puentes, en la playa, en el mar... La violencia está por todos lados. Hace poco, en Ciudad Celeste, mataron a cuatro personas. No sé si eran culpables o no, pero el riesgo es inminente para todos. Las autoridades deben tomar medidas, porque la situación ya no da más".

Este ataque se suma a una serie de incidentes violentos que han generado gran alarma en la población, mientras las autoridades aún buscan respuestas sobre cómo frenar la ola de criminalidad que afecta a la ciudad y sus alrededores.

