Narcisa Morán (35) se llevó un gran susto la tarde del miércoles pasado, cuando su hijo de 5 años estuvo a punto de caer a la calzada, mientras esperaba que la unidad de la Metrovía llegue a la parada del IESS, ubicada en la avenida Olmedo y Boyacá, frente a la Caja del Seguro, en el centro de Guayaquil.

Desde hace más de tres meses, las puertas automáticas de este y otros paraderos están dañadas; permanecen abiertas todo el tiempo, poniendo en peligro a cientos de usuarios de este sistema integrado de transporte masivo urbano que hacen columna al pie de los portones de vidrios para poder abordar los buses articulados.

“Las paradas de la Metrovía se han convertido en un peligro y dolor de cabeza para los usuarios, incluso para los niños. Ahora no solo debemos viajar como sardinas dentro de las unidades abarrotadas, también corremos otros tipos de riesgo y eso nos tiene preocupados. Indignados”, manifiesta Morán, quien da gracias a que su hijo no se haya caído de la rampa que conecta la parada con el articulado.

Pero ella no es la única indignada por los daños que presenta este sistema de transporte. También lo está Ramón Solórzano, quien comenta que hay portones que tampoco se abren cuando el vehículo llega a las estaciones.

“Quienes estamos a bordo del bus tenemos que correr de un lado a otro cuando el conductor anuncia que la puerta de adelante, de en medio o de atrás no se abrirá. Allí se forma un caos por lo apretado en que viajamos”, explica el usuario, quien en varias ocasiones no ha podido bajarse en la parada que le corresponde y ha tenido que hacerlo en la siguiente, con la consabida pérdida de tiempo que eso representa.

Paola Carvajal, administradora de la Agencia Metrovía, aseguró a EXPRESO que el mantenimiento de la infraestructura del sistema se realiza de manera permanente y responsabilizó a los usuarios de las afectaciones en las puertas de los paraderos.

“Por la manipulación incorrecta, por querer ingresar o salir desde las unidades hacia las paradas, (los usuarios) incluso llegan a forzarlas”, manifestó, al reconocer que aproximadamente 30 paradas presentan la necesidad de intervenciones menores, entre los que se encuentra el arreglo de los portones.

