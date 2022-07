La avenida Barcelona no se encuentra en buen estado (Archivo)

Luego de múltiples denuncias de los moradores de las ciudadelas aledañas a la avenida Barcelona respecto al estado en el que se encuentran sus calles, se realizarán el mantenimiento a esta arteria cuya longitud es de 8,4 kilómetros. La comunidad, como lo constató este 7 de julio, que el anuncio tuvo luz verde, ve como una batalla ganada que su requerimiento sea finalmente atendido, aunque les quede todavía la duda de si la reparación llegará también a la ciclovía, una obra que también por su estado y tipo de construcción, difícilmente puede ser usada, como lo ha venido publicando EXPRESO.

Los constantes reclamos de los residentes eran debido al estancamiento de agua en la época de invierno, además de los enormes baches que se debían esquivar a diario. Frente a ello, según indicó el Cabildo, se rehabilitará en un tiempo máximo de un mes la capa de rodadura de la avenida, desde el puente El Velero hasta la avenida Rodríguez Bonín.

También se completará el cambio de la carpeta asfáltica en una extensión de 215 m3, el mantenimiento del asfalto existente con una capa de sellado de 111.145 m2, la limpieza de sumideros, cámaras, colectores y nivelación de tapas la reposición de las rejillas para evitar el estancamiento de las aguas lluvias en época invernal.

Tal como lo ha contado EXPRESO, esta zona ha sido muy conflictiva para los ciclistas que reclaman la falta de señalización de las vías, así como el irrespeto por parte de los peatones y conductores. Por esto, se implementará la señalización vial horizontal como marcas de pavimento con pintura acrílica amarilla, blanca, azul para regular la circulación, o advertir a los usuarios en ese sector.

La Rodríguez Bonín es otra de las calles que se espera reciba mantenimiento Miguel Canales Leon

Por otra parte, los moradores de la avenida Rodríguez Bonín, (imagen) esperan los trabajos se extiendan a la ciclovía, cuya estructura, a decir de los planificadores urbanos, está mal construida. La ruta comparte espacio como los paraderos de buses y los vendedores informales. No tiene ni siquiera separadores viales y la iluminación es escasa.

"La Rodríguez Bonín no es una ciclovía que nos permita circular. No es amigable, es intransitable y genera más accidentes que cuidados. Sin embargo en esta zona somos muchos quienes por aquí nos desplazamos en vehículos de dos ruedas sin motor. Frente a ello, la usamos. No porque nos guste o facilite la movilidad, simplemente porque nos toca", decía a este diario el ciclista Agustín Vélez.

Sobre si los trabajos incluirán la reconstrucción de la ruta, EXPRESO consultó al Cabildo, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.