Guayaquil: “Las autoridades se tapan los oídos cada que fiscalizamos”

Que reclaman, pero que no los escuchan. Que hacen públicas sus inconformidades, cuestionamientos y opiniones frente a las obras mal ejecutadas y los despilfarros del Municipio de Guayaquil, pero que estos “rara vez” son tomados en cuenta por la alcaldesa Cynthia Viteri o el Concejo Cantonal, asegura la ciudadanía; al alegar que están “abandonados”. Sin suerte.

El pasado domingo, EXPRESO publicó un reportaje en el que dejó ver cómo, salvo Lídice Aldás y Héctor Vanegas (los únicos ediles que no guardaron silencio en torno a temas como los contratos de murales y otros acuerdos financieros), el Concejo Cantonal ha optado por mantenerse al margen de la crítica a los hechos recientes. Guarda un perfil bajo.

Consultados sobre estos hechos, el sociólogo Agustín Burbano de Lara y la consultora política Dayana León hicieron hincapié en que debido a que la fiscalización que los concejales pueden ejercer sobre los alcaldes no se equipara a la que puede, por ejemplo, hacer la Asamblea con el presidente, es vital promover la participación ciudadana.

“Hay que fortalecer el rol de la sociedad civil”, advierte León, al recordar que el principal mandante y fiscalizador, según la Constitución, es el ciudadano. “Por lo tanto, si los concejales no están haciendo su trabajo, la población debe activar todos los mecanismos existentes de democracia directa”. Lamentablemente, concuerdan los líderes consultados, lograrlo no es tan fácil.

“No somos atendidos, ni escuchados. Ni como ciudadanos, ni como comité. Si hablamos del buen vivir y del hecho de tener una mejor calidad de vida, debo decir que los señores concejales no están cumpliendo su función. Ojalá algún día lo hagan”.

Antonio Barco es el presidente del Comité Barrial Mucho Lote 2 y asegura que son contados los reclamos que han sido tomado en cuenta. “Hay obras olvidadas o con sobreprecios, además de contratos guardados que siguen sin concretarse en Guayaquil. Y pese a las denuncias, no pasa nada. Los concejales no hacen su gestión y aunque nosotros lo hacemos o intentamos, nadie nos escucha”, sentencia.

“Después de la campaña, los concejales no aparecieron y, a la fecha, no escuchan nuestras posturas. La alcaldesa y los concejales no nos ven, ni nos escuchan. Hablamos por hablar, al viento. Esta vez fracasé al dar mi voto por ellos”.



