Aumentan las muertes violentas en el distrito Portete, sur de Guayaquil

El distrito Portete, que abarca a seis circuitos y 25 subcircuitos, registra un aumento en las muertes violentas. Así lo confirmó a EXPRESO el capitán de esta juridiscción de la Zona 8, Juan Carlos Chafla, en lo que va de 2020. El jefe policial explicó que en el año anterior se contabilizaron 16 decesos de este tipo (asesinato u homicidio con uso de arma, de objeto contundente o uso de la fuerza), pero ahora van 21 muertes.

Al referirse al tema de inseguridad, el uniformado detalló que en comparación al 2019, hay una reducción del 30 % en cuanto al robo de personas, vehículos y a los locales comerciales.

“Pero hay que tener en cuenta que influyó el toque de queda debido a la emergencia sanitara por el coronavirus”, agregó Chafla, quien subrayó que se continuarán desarrollando estrategias y acciones.

En la avenida Portete a este hora se reportan 2 delincuentes venían robando, uno de ellos falleció luego de enfrentarse a la policía.



Lamentable. pic.twitter.com/4RabEVyJGC — Diana Diaz (@Dianita_DiazP) August 13, 2020

De acuerdo a estadísticas obtenidas de los circuitos que pertenecen al distrito, los que registran elevados índices delincuenciales son: Portete, Salinas y Cisne. A juicio del jefe policial, aquellas estrategias están enfocadas en estas zonas para, "mitigar, contener y reducir".

Sin embargo, los residentes de estos sectores coinciden que con el relajamiento de las restricciones han aumentado estos delitos, sobre todo, los asaltos a mano armada. "Salir de noche no es una opción. No expongo a mi familia, me encierro", comentó Shirley Macías, residente de Portete y 38.

Un nuevo operativo de control deja como resultado más locales clausurados y dueños de negocios sancionados en #Guayaquil. Esta vez sucedió en la calle 17, desde Portete hasta Ayacucho. Informa @DianaSotomayorZ. 🔽 https://t.co/E12ZiuQOpm — Diario Expreso (@Expresoec) August 16, 2020

Sobre estas denuncias ciudadanas, el subteniente Darwin Obaco Riofrío, jefe del subcircuito Salinas 4, conformado por cerca de 1.400 familias, admite que en este punto hay un aumento de casos de robo a personas, en su mayoría bajo la modalidad de “arranchones”.

Otros sectores donde los hechos delictivos han tenido un repunte es en el barrio Garay y la ciudadela Bellavista, afirma Obaco, quien aseguró que se continuarán con los controles en estas zonas.

Pero Portete no solo presenta estos problemas. Según estadísticas proporcionadas por la dirección 5 y 8 del sistema del ECU911, durante la semana del 10 al 16 de agosto, el distrito lleva la delantera en cuanto a las aglomeraciones y el segundo lugar en escándalos.

Durante esos días, se han reportado 127 alertas de aglomeraciones y 371 obedecen a escándalos.