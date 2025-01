ATM retiene 112 motocicletas en Guayaquil por estacionar en sitios prohibidos

En lo que va de 2025, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) ha retenido un total de 112 motocicletas en Guayaquil por estacionar en espacios no permitidos que bloquean la circulación, tanto de los demás vehículos como de los peatones que intentan cruzar de un extremo de la vía a otro.

De este total de vehículos requisados, 73 fueron retirados en el centro del Puerto Principal, 19 en Urdesa Central, en la avenida Víctor Emilio Estrada, y en los sectores de los Sauces y la Alborada se retiraron 20.

En estos cuatro sectores se acumularon un total de 187 sanciones por aparcar en puntos prohibidos, circular en áreas no permitidas, recoger pasajeros en lugares no autorizados, desobedecer las órdenes de los agentes, entre otras infracciones. El sector con mayor número de multas acumuladas fue el centro de la ciudad, con 144.

De acuerdo con el artículo 391 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), la multa por esta infracción es del 10 % de un salario básico unificado, y en caso de no encontrarse el dueño del vehículo, este puede ser trasladado a un centro de retención vehicular.

El motivo de estos operativos, según la ATM, es poner orden en la vía pública en los sitios donde se han reportado con mayor frecuencia vehículos que interrumpen la circulación.

Aún faltan operativos

A pesar de estos esfuerzos por parte de la entidad pública, la ciudadanía considera que esto no es suficiente, ya que hay más puntos que, según ellos, permanecen abandonados. “En la calle Pío Montúfar y Sucre siempre se ven carros estacionados en doble fila, parqueados donde les da la gana. No importa si alguien les pita, ellos son los más indignados cuando les llaman la atención. Necesitamos que los agentes lleguen a este sector a poner orden pronto”, asevera el ciudadano Ariel Cedeño.

Asimismo, René Troncoso denuncia que durante las tardes, en hora pico, es muy común ver carros y motos parqueados en medio de los pasos cebra, veredas o en la calzada en las zonas céntricas y del norte de Guayaquil.

“Intento llegar a mi casa y me topo con un tráfico horrible. Lo primero que pienso es que ocurrió un accidente, pero no es así. Hay varios autos y motos parqueados en la calle, y debido a esas personas, llego a estar atrapado treinta minutos adicionales en el congestionamiento. No es justo”, comenta Troncoso.

