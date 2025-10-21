Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

9 de Octubre y Tungurahua
El cierre vial se dio en 9 de Octubre y José de Antepara, centro de Guayaquil, donde hay una dependencia de Fiscalía.TOMADO DE GOOGLE MAPS

ATM realiza cierre vial en el centro de Guayaquil: esta es la razón

Ocurre en una jornada que estuvo marcada por la alerta de un vehículo abandonado en la avenida 25 de Juulio, en el sur

Los desvíos del tránsito por los procedimientos que realiza la Policía Nacional se vuelven más comunes en Guayaquil. La tarde de este martes 21 de octubre se produjeron dos, en el centro y sur.

RELACIONADAS

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó, a las 15:25, que realizó un cierre al tránsito vehicular en la intersección de 9 de Octubre y José de Antepara, en el centro.

En este punto se ubica el edificio Montecristi, de la Fiscalía, donde están las unidades de comparecencia para causas de Soluciones Rápidas, Patrimonio Ciudadano, Fe Pública, Administración Pública y Tránsito.

EXPRESO pudo conocer que el procedimiento se realizó por el trámite de un caso judicial.

RELACIONADAS

Otras novedades de la jornada

tránsito avenida 25 de Julio

Alerta en avenida 25 de Julio: ATM rehabilitó circulación tras descartarse bomba

Leer más

La ATM también informó, a las 15:45, que realizó un cierre vial en las calles Colón y Victor Hugo Briones, en el suroeste, debido a un procedimiento de la Policía Nacional. Aunque no se dieron más detalles.

Estas novedades ocurren en una jornada que estuvo marcada por la alerta que la Policía atendió, en la mañana, en la avenida 25 de Julio.

Ocurrió cuando un vehículo fue abandonado en uno de los carriles centrales, lo que provocó temor en el sector. Tras revisarlo, se descartó que haya tenido explosivos, únicamente ropa y otros artículos.

Luego, una funda tirada en la calzada de la avenida 25 de Julio y José Vicente Trujillo, también movilizó a miembros de la Policía, quienes también descartaron la presencia de explosivos.

El lunes, una mochila con ropa fue abandonada afuera del Mercado Central, lo que también obligó a desviar el tránsito y prohibir el acceso de personas, hasta que se la revisó.

Todas estas novedades se dan a una semana de que un coche bomba fuera detonado en la avenida Joaquín Orrantia, en el norte de la ciudad, provocando un muerto, una treintena de heridos y daños materiales en edificios del sector.

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. ATM realiza cierre vial en el centro de Guayaquil: esta es la razón

  2. Fausto Jarrín, exabogado de Correa, ahora asesor presidencial: Rovira lo confirma

  3. Gustavo Petro a Trump: “La cocaína ya no sale de Colombia... se está yendo por Manta”

  4. La parálisis presupuestaria en EE.UU. comienza a afectar la defensa nuclear

  5. One Piece y redes sociales, así protesta la Generación Z en Perú

LO MÁS VISTO

  1. Comió sushi en Ecuador y acabó en cuidados intensivos: el duro relato de Yuli Vargas

  2. Paulina Tamayo, la ‘Grande del Ecuador’, fallece a los 60 años

  3. Nestlé aplica recorte masivo: suprimirá 16.000 puestos de trabajo

  4. Temblor en Ecuador hoy: Sismo se sintió este 20 de octubre

  5. Luis Antonio Ruiz fue hospitalizado en España: lo que se conoce sobre su salud

Te recomendamos