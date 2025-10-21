ATM realiza cierre vial en el centro de Guayaquil: esta es la razón

Ocurre en una jornada que estuvo marcada por la alerta de un vehículo abandonado en la avenida 25 de Juulio, en el sur

El cierre vial se dio en 9 de Octubre y José de Antepara, centro de Guayaquil, donde hay una dependencia de Fiscalía.

Los desvíos del tránsito por los procedimientos que realiza la Policía Nacional se vuelven más comunes en Guayaquil. La tarde de este martes 21 de octubre se produjeron dos, en el centro y sur.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó, a las 15:25, que realizó un cierre al tránsito vehicular en la intersección de 9 de Octubre y José de Antepara, en el centro.

En este punto se ubica el edificio Montecristi, de la Fiscalía, donde están las unidades de comparecencia para causas de Soluciones Rápidas, Patrimonio Ciudadano, Fe Pública, Administración Pública y Tránsito.

EXPRESO pudo conocer que el procedimiento se realizó por el trámite de un caso judicial.

🚨 Se registra cierre vial en Av. 9 de Octubre y José de Antepara, debido a procedimiento de @PoliciaEcuador.



Nuestros agentes de la #ATM gestionan la movilidad y seguridad vial en el sector.#CiudadDeTodos pic.twitter.com/aE0x7imIPm — ATM TRÁNSITO (@ATM_Transito) October 21, 2025

Otras novedades de la jornada

Alerta en avenida 25 de Julio: ATM rehabilitó circulación tras descartarse bomba Leer más

La ATM también informó, a las 15:45, que realizó un cierre vial en las calles Colón y Victor Hugo Briones, en el suroeste, debido a un procedimiento de la Policía Nacional. Aunque no se dieron más detalles.

Estas novedades ocurren en una jornada que estuvo marcada por la alerta que la Policía atendió, en la mañana, en la avenida 25 de Julio.

Ocurrió cuando un vehículo fue abandonado en uno de los carriles centrales, lo que provocó temor en el sector. Tras revisarlo, se descartó que haya tenido explosivos, únicamente ropa y otros artículos.

Luego, una funda tirada en la calzada de la avenida 25 de Julio y José Vicente Trujillo, también movilizó a miembros de la Policía, quienes también descartaron la presencia de explosivos.

El lunes, una mochila con ropa fue abandonada afuera del Mercado Central, lo que también obligó a desviar el tránsito y prohibir el acceso de personas, hasta que se la revisó.

Todas estas novedades se dan a una semana de que un coche bomba fuera detonado en la avenida Joaquín Orrantia, en el norte de la ciudad, provocando un muerto, una treintena de heridos y daños materiales en edificios del sector.

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí