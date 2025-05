La ATM revela las razones por las que no habrá radares de velocidad hasta octubre

Los radares siguen generando polémica. En Guayaquil no solo han sido objeto de denuncias ciudadanas por supuestas multas fantasmas y fallas en su calibración, sino que ahora se confirma que, al menos en la ciudad, estos dispositivos permanecerán suspendidos hasta octubre de 2025.

La razón: la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) declaró inactivos todos los radares que no cuenten con los certificados de calibración y verificaciones metrológicas periódicas.

La explicación de la ATM sobre la ausencia de los radares

Sin embargo, no fue sino hasta el 4 de abril que la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) anunció que los dispositivos serían enviados a calibración. Eso no ocurrió, ya que los radares no cumplían con los requisitos establecidos por la ANT.

“La ANT cambió las reglas a mitad del juego, dejando a la ciudad sin radares operativos y exponiendo a los ciudadanos a un aumento alarmante de siniestros por tránsito y por exceso de velocidad en la ciudad”, le dijo Manuel Salvatierra, gerente de la ATM, a EXPRESO.

ANT establece nuevos rangos de velocidad: Lo que debes saber sobre las multas Leer más

Según el funcionario, los 45 radares de la ciudad ya no funcionarán debido al cambio de reglamento, que exige nuevas regulaciones. Por ello ahora se encuentran en el proceso de comprar 50 nuevos dispositivos.

“Aproximadamente en el mes de octubre volveremos a tener radares en Guayaquil, pero eso (tiempo de demora) no depende de la ATM, porque hay un proceso de importación que está en marcha y luego deberá emitirse un certificado de calibración”, especificó.

Este Diario conoció que la nueva normativa que dispone la ANT establece cambios que incluyen acciones de seguimiento, calibración, instalación, entre otras. Por ejemplo, los nuevos radares deberán capturar seis segundos de video, se cambiará el método técnico para calcular el exceso de velocidad, además de que la calibración de los dispositivos solo la podrán realizar laboratorios acreditados por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE), ya no los mismos proveedores, como venía ocurriendo durante tantos años, por lo cual la ciudadanía reclamaba.

Los radares no funcionan desde el pasado 4 de abril del 2025 GERARDO MENOSCAL

Te podría interesar: ¿Qué otras sanciones aplica la ATM? Cámaras detectan estas infracciones en Guayaquil

“¿Cómo era posible que los mismos que lo venden, lo reparen y lo ajusten? Eso no tenía sentido. Me parece bien que se acabe este amarre en la ATM y las multas”, comentó Elías Samaniego, un conductor que ha criticado muchos aspectos del funcionamiento del sistema de radares.

“No estoy en contra, pero rechazo que existan las multas fantasmas y que esta solo sea una forma de recaudar”, añadió.

La ANT cambió las reglas a mitad del juego, dejando a la ciudad sin radares operativos y exponiendo a siniestros. Manuel Salvatierra

​gerente de la ATM

El cambio de reglamento en la ANT por irregularidades en calibraciones

EXPRESO solicitó una entrevista con un representante de la ANT para profundizar más en el tema y conocer su postura frente a lo dicho por la ATM, pero hasta el cierre de este artículo no hubo una confirmación.

Lo que sí compartió personal de Comunicación fueron datos en torno a la normativa. “Anteriormente, los radares eran calibrados por los mismos fabricantes. Ahora deben ser calibrados por laboratorios acreditados por el SAE, ya que los dispositivos de control de velocidad tienen un fin preventivo, no sancionatorio”, indica el documento entregado a este Diario.

La ATM responsabiliza a la ANT de la situación

Por su parte, la ATM responsabilizó a la ANT por la ausencia prolongada de radares en la urbe. “El cambio de normativa de la ANT fue sorpresivo para todos. Nuestros radares siempre estuvieron calibrados y homologados como lo pide la ley. En febrero anunciaron este cambio, pero no indicaron cuáles serían los lineamientos a los que debían adecuarse los radares y mientras eso (no se definiera), no podíamos contratar nada”.

Radares: una mujer de 64 años se suma a la lista de afectados Leer más

Al consultarle por qué se anunció la calibración el 4 de abril si ya se conocía del cambio de normativa desde el mes de febrero, la autoridad indicó que había un periodo de transición de 120 días, plazo que finalmente no se cumplió.

Sobre el gasto que tendrá Guayaquil por adquirir los 50 nuevos radares y la recaudación que se deja de percibir por multas de velocidad, la autoridad dijo desconocer la información, pero que sería compartida posteriormente. Sin embargo, hasta ayer no llegó lo prometido.

Por otra parte, la ATM explicó que pese a que no existen radares en funcionamiento en Guayaquil, se ejecutan operativos para evitar accidentes.

La entidad, asimismo, afirma tener “cifras alarmantes” en cuanto al incremento de accidentes de tránsito por la “falta de radares”. Por ejemplo, en la vía Perimetral se pasó de 14 a 22 siniestros, de 10 a 24 heridos y de 2 a 3 fallecidos. Mientras que en la vía a la costa se pasó de 3 a 10 siniestros, de 4 a 12 heridos y de 0 a 2 fallecidos.

Ante la ausencia de radares, la ATM ha realizado operativos de velocidad en Guayaquil. CORTESÍA

Criterios divididos en la ciudadanía sobre los radares

En cambio, la ciudadanía tiene criterios divididos respecto a esas cifras. “Estos radares lo único que hacían era quitarle plata a la ciudadanía. Estaban mal calibrados y nos perjudicaban”, se quejó Alex Jaramillo, quien trabaja como taxista y aseveró que al menos tenía una multa mensual. “Era injusto muchas veces, pero ahora es un alivio saber que no hay ‘vacunas’ en las calles”.

Sin embargo, para otros ciudadanos, la ausencia de control y sanción puede desencadenar abusos por parte de los conductores. “Los radares ayudan a regular la velocidad. Son buenos si están bien calibrados. Si no, solo sirven para recaudar, pero no podemos quedarnos tanto tiempo así sin control”, alertó Doménica Rodríguez, que aseguró ser testigo de cómo los vehículos “vuelan” en la autopista Narcisa de Jesús, la vía a la costa y otras arterias guayaquileñas.

Los radares son buenos si están calibrados. Si no, solo sirven para recaudar dinero. Pero a la larga, sí controlan al conductor. Doménica Rodríguez

ciudadana



Para más información sin límites, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!