La ATM multa una bus urbano con 4 salarios básicos y suspende sus servicios

La tarde del 2 de mayo un internauta publicó un video a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter) de un bus urbano irrespetando las normas de tránsito. La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) respondió al usuario esa misma tarde, indicando que se emitió a esta unidad una multa de cuatro salarios básicos.

En la publicación original se observa como un bus de transporte urbano irrespetó la semaforización en rojo y cruza la vía al momento que ve que no hay inconveniente alguno.

De acuerdo a la agencia, fue la línea C1 que cometió esta vulneración de la norma, en la calle Gonzalo Vera y calle 19, al sur de la urbe.

.Sumado a esto, se observa cómo otros dos vehículos, un camión y una motocicleta también hacen caso omiso a las leyes de tránsito.

Sin embargo, el ente solo informó que se sancionó a la operadora con 4 salarios básicos, que equivale a 1840 dólares, y suspendió por 5 días las labores de la unidad que cometió la infracción.

Se ha procedido a sancionar a la operadora con 4 salarios básicos ($1840) y 5 días de suspensión de la unidad de transporte público. La conducta irresponsable del conductor al pasar la luz roja y no utilizar el cinturón de seguridad representa un riesgo para la seguridad vial y… https://t.co/3HCGRmTAjd — ATM Guayaquil (@ATMGuayaquil) May 3, 2024

En el comunicado que dio por redes sociales declaró que “la conducta irresponsable del conductor al pasar la luz roja y no utilizar el cinturón de seguridad representa un riesgo para la seguridad vial y la de los pasajeros”.

En esta misma respuesta que dio la ATM, otros usuarios reportaron novedades en las vías del Puerto Principal, y reclamaron el porqué no se refieren de los otros vehículos que cometieron infracciones.

“La ley es para todos, deberían anunciar también medidas. Se cruza una roja en una vía de doble sentido. Al menos multaron al que pone en peligro a él y pasajeros, pero también deben hacerlo con el resto”, comentó el ciudadano, Irving Franco.

Mientras que Gloria Zambrano, denuncia que a diario se observa esta clase de contravenciones. “Es siempre que veo como se cruzan las rojas o se colocan en los carriles que no les corresponde. Y parece que la ATM no hace suficiente, porque es algo que siempre se ve, si fueran multados no seguirían haciéndolo”, asevera.

