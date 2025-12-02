ATM destruirá 1.906 vehículos: revisa si estás en lista y cómo recuperarlo

El proceso de chatarrización inició este 2 de diciembre. Motos y autos con tres años de retención serán eliminados

Centro de retención de vehículos de la ATM

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) inició este 2 de diciembre su tercer proceso de chatarrización en Guayaquil. Un total de 1.906 automotores que han permanecido más de tres años en los patios de retención serán declarados en abandono y destruidos si sus propietarios no cubren los valores pendientes en el plazo establecido.

¿Qué vehículos entrarán en el proceso de chatarrización?

Según el boletín oficial, la medida afecta mayoritariamente a vehículos livianos. El inventario de las unidades que entrarán a la prensa hidráulica se desglosa así:

76 % corresponde a motocicletas.

20 % son tricimotos.

4 % son automóviles particulares.

Estos bienes han ocupado espacio en los Centros de Retención Vehicular (CRV) por un periodo superior a los tres años sin que sus dueños hayan gestionado su liberación, cumpliendo así con las causales estipuladas en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV).

La chatarrización es un proceso aplicado a vehículos que llevan años sin ser reclamados Archivo

Verificar si mi vehículo será chatarrizado

Para verificar si su propiedad se encuentra en este listado de riesgo, la ciudadanía debe acceder al portal digital de la institución (www.atm.gob.ec). La ruta de navegación es: ingresar a la web institucional, seleccionar la pestaña "Información", luego "Chatarrización" y finalmente hacer clic en "Tercer proceso".

Una vez que finalice el plazo de 10 días, la entidad emitirá la resolución administrativa definitiva declarando el abandono, lo que facultará la destrucción inmediata del bien.

Los propietarios que deseen evitar la pérdida de su automotor tienen una ventana de tiempo limitada.

Deben acudir a los centros de retención ubicados en la Vía a la Costa (km 24) o en la Vía a Daule (km 8.5), en horario de 08:30 a 17:00.

Para proceder con la liberación, es obligatorio presentar:

Matrícula original del vehículo. Cédula de identidad original del propietario. En caso de no ser el titular, un poder especial notariado. El comprobante de pago de la tasa de garaje y multas asociadas.

