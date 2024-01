“Si la ATM no controla y el desorden sigue, ¿entonces por qué existe?”

Llegó un nuevo año y al igual que como terminó el anterior, a EXPRESO llegaron decenas de denuncias que apuntan a la falta de control que existe por parte de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) en las calles de Guayaquil.

Esta vez, la queja apuntó a los nulos operativos que, aseguraron, hubo los días del feriado sobre todo con los motociclistas.

Rubén Miranda, quien habita en la décima etapa de la Alborada, asegura haber visto desde la madrugada del 1 de enero y la noche del 2 a una hilera de motociclistas que circulaban de tres en tres, incluso con niños, y sin cascos de seguridad.

“En plena Francisco de Orellana circulaban como les daba la gana. No hubo un solo agente, ni uno. Entiendo que la gente es irresponsable, porque definitivamente lo es; pero ¿dónde están las sanciones? Si la ATM no va a controlar nada y el desorden sigue, ¿por qué la institución sigue vigente?”, cuestionó; al hacer hincapié, sin embargo, en que este tipo de contravenciones no son nuevas ni se dieron únicamente por el feriado.

Emiliano Cardo, quien habita en Samanes, se quejó de lo mismo. Apuntó a que la noche de este 2 de enero en el parque de Samanes, cuyo entorno está completamente en tinieblas, llegaron los motociclistas a reunirse y hacer una especie de carrera. “No tenían placa, casco, algunos ni luces. Algunas motos las conducían niños, sí, menores que no llegan ni a los 15 años. ¿Y los agentes? Nada. Brillaron por la ausencia”, sentenció.

