Vehículos que no hicieron la revisión técnica no podrán transitar en enero

Hasta este 28 de diciembre alrededor de 240.000 vehículos cumplieron con el trámite de matriculación y revisión técnica en los centros de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), según informó la entidad a través de un comunicado.

Edgar Lupera, director de Registro y Revisión Técnica Vehicular, manifestó que la exploración de motocicletas y automotores está habilitada hasta el sábado 30 de diciembre, "siempre que el usuario haya pagado los valores correspondientes hasta el 28 de diciembre".

“Si no realizan el proceso de matriculación de 2023, en enero de 2024 no podrán circular y se mantendrán los operativos constantes”, advirtió Lupera. De hecho, desde el 1 de enero, indicó la institución, rige la medida, y si en un operativo se detecta eso el vehículo será retenido hasta el 16 de enero, cuando el SRI reanude el servicio. Y es que el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) realizan una depuración de sus páginas durante las tres primeras semanas, por lo que no habrá proceso de matriculación.

Desde el pasado 28 de diciembre asimismo ya se han suspendido los siguientes servicios: bloqueo de vehículos, cambio de servicio, desbloqueo, duplicado de matrícula, emisión de matrícula por primera vez, transferencia de dominio, de poseer vehículo, improntas chasis y motor y certificado único vehicular e historial de infracciones.

Para la revisión en los centros municipales, el conductor debe presentarse con el vehículo, sin necesidad de un turno y la copia o el original de la matrícula anterior. "Todo el trámite toma alrededor de 20 minutos.

La sanción para quienes no hicieron la revisión técnica regirá desde este 1 de enero. Cortesía

David Jiménez, quien reside en El Fortín, es uno de los usuarios que cumplió con el proceso días atrás. "He cumplido con la obligación de llevar acabo la matriculación de mi vehículo con el fin de evitar la preocupación que me paren en un operativo, me sancionen, el carro vaya a un canchón y termine pagando mucho más", señaló.

De forma similar opinó y actuó Ángel Mendoza, quien hace apenas una semana hizo la revisión técnica vehicular para matricular su moto. "No lo pude hacer en el mes que me tocaba por la falta de dinero, ya que cada trámite tiene un valor y no contaba con el dinero en ese mes. Hoy, por ser incumplido pagué $ 50 de más, pero gracias a Dios tengo trabajo y lo pude hacer. Ya tengo al fin todo en regla´´ señaló.

Este 29 de diciembre los Centros de Revisión Técnica Vehicular (frente a la Terminal Terrestre, vía a Daule y la avenida 25 de Julio) atienden desde las 7:00 hasta las 19:00 y el sábado 30 de diciembre desde las 7:00 hasta las 17:00.

